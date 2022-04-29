朝鲜修复丰溪里核试验场第3号坑道 文在寅称应提升防御力应对朝鲜核导

朝鲜/核武

美国的朝鲜专题网站“北纬38度”报道称，商业卫星图像显示朝鲜仍在对丰溪里核试验场第3号坑道进行修复。韩国总统文在寅29日邀请军方干部在青瓦台共进午餐时表示，朝鲜越是提升核导战斗力，韩国就越要提升防御和应对能力。

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朝鲜于2018年5月在外媒记者的见证下炸毁位于咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场3号坑道入口。该坑道原入口至今仍被石堆阻隔，朝鲜正在重挖通往坑道内部的新入口。报道指出，坑道新入口建成与否和内部具体状况尚不得而知。但为了将重型设备运入内部，新入口外侧地面平整作业已完成，挡土墙也进行了修缮扩充。完成地面平整作业的东侧已建起小规模配套建筑楼，坑道附近还新建了8处小楼和车间等构筑物。但北侧和西侧入口尚无任何特别动向。

朝鲜曾于1月暗示将撤销暂停核试验和洲际弹道导弹试射承诺，并于上月试射洲际弹道导弹，近期还修复丰溪里核试验场第3号坑道。外界据此预测，朝鲜将在近期实施核试验。

金正恩在最近的阅兵式讲话中扬言，朝鲜发展核武旨在遏制战争，但若我们不想看到的情况发生，核武的用途则不能局限于遏制战争，不得不按次要目的使用核武。朝鲜问题专家洪民指出，金正恩此番表述暗指朝鲜的核武战略将由守转攻，并且将采取“发展核武”与“对美谈判”脱钩的双轨策略。

韩国总统文在寅周五表示，韩国的安全关切正是朝鲜。如果说这是我们所面临课题的一半，那么另一半便是成为国际上能够守护自身安全的强国。应对朝鲜的武力威胁虽是当前的第一要务，但韩国必须维持不会被任何国家侵略的强大国防力量。