印度炎热 垃圾场高温自燃大火烧不停

印度

自4月26日以来，新德里北部的Bhalswa垃圾填埋场的大火一直在燃烧。炙热的温度有利于在垃圾中间自燃发生火灾。

印度和巴基斯坦已经连续数日遭受创纪录的热浪袭击。在新德里，4月29日星期五的温度达到44℃，印度首都北部的情况尤其令人担忧。而且一场因炎热引发自燃的大火已经在一个巨大的垃圾填埋场中肆虐了四天。

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自4月26日以来，新德里北部的Bhalswa垃圾填埋场的大火一直在肆虐。炙热的温度让垃圾中间出现自燃引发火灾。

据本台在新德里的记者Antoine Guinard的报道称，4月29日星期五，约40名消防员仍在尽力扑灭4月26日以来被火焰吞噬的Bhalswa垃圾填埋场的大火。印度许多媒体播放的视频显示，在这座名副其实的垃圾山上方升起了厚厚的深灰色烟柱。新德里有好几座这样的垃圾山。

德里地区政府还对北德里市政机构的严重过失罚款6.2万欧元。垃圾填埋场附近建筑物的一些居民报告有呼吸问题，以及眼睛和喉咙都受到刺激有痛。这些抱怨是因为火灾造成的烟雾和有毒气体，在至少20多万平方米的废物中间积聚的甲烷气体造成污染。

这是最近几周在新德里的垃圾场发生的第四起火灾，新德里正在努力应对每年这个时候的炎热，但今年面对的则是70年来最严重的热浪。