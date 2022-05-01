美国立场强硬：除非拒绝普京 否则拜登或不出席20国峰会

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今年的20国集团峰会将于11月在印度尼西亚巴厘岛举行。美国白宫正在发出信号说，今年担任20国集团(G20)主席国的印度尼西亚决定邀请乌克兰参加11月在巴厘岛举行的峰会不足以确保美国总统拜登与会，——除非俄罗斯总统普京被排除在这次峰会之外。此前有消息说，为了平衡，印度尼西亚邀请乌克兰总统泽连斯基与会，稍早印尼正式邀请普京与会。但最终印尼政府可能不得不决定，是否愿意用普京的出席来换取几位西方领导人的缺席。

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据美国之音署名维达库斯瓦拉报道称，白宫新闻秘书莎琪周五(4月29日)对记者们说，“我们的理解是，他们在入侵前确实邀请了俄罗斯。当然，你可以向印尼方面证实这一点。我们私下也与他们进行了接触。我们已向他们表达了我们的看法，即我们认为他们(俄罗斯)不应该参与其中。”

西方领导人要求将俄罗斯踢出这个由世界20个最大经济体组成的集团，但这可能是一个比较难以实现的目标。美国总统拜登、加拿大总理特鲁多和澳大利亚总理莫里森等人对普京参加这次峰会表示了关切，并发出信号说，如果普京与会，他们将不会出席。

莎琪提到，拜登政府欢迎雅加达邀请乌克兰的举动，但对莫斯科在20国集团峰会之前从这场战争中找出一个外交退路持悲观态度。莎琪称，“到目前为止，我们显然还没有看到俄罗斯计划建设性地参与外交谈判的迹象，”她说，“我们当然希望这种情况会改变，因为很显然，外交会谈和对话是结束这场冲突的方式，普京总统明天就可以结束这场冲突，也可以现在就结束。”

是拜登此前提议说，如果其他成员国不同意把俄罗斯踢出20国集团，那么基辅应参加20国集团的会议。他是上个月在布鲁塞尔与北约成员国和欧洲盟国举行会议后提出这一观点的。他当时说，他们在会上讨论了将普京驱逐出20国集团的问题。

星期五早些时候，印尼总统佐科·维多多宣布，他已邀请乌克兰总统泽连斯基参加11月在巴厘岛举行的这次经济论坛峰会。

美国之音说，西方领导人要求将俄罗斯踢出这个由世界20个最大经济体组成的集团，但这可能是一个比较难以实现的目标。美国总统拜登、加拿大总理特鲁多和澳大利亚总理莫里森等人对普京参加这次峰会表示了关切，并发出信号说，如果普京与会，他们将不会出席。

分析人士指出，在中国支持莫斯科留在20国集团的情况下，维多多的处境很艰难。最终，他的政府可能不得不决定，东道主印尼是否愿意用普京的出席来换取几位西方领导人的缺席。

该报道说，雅加达为担任20国集团轮值主席国确立了三大主轴：全球卫生架构、可持续能源转型和数字转型。印尼选择“共同复苏，强劲复苏”作为今年峰会的主题。这一提议可能会因普京发动的战争所引发的新的地缘政治竞争而土崩瓦解。