日本和泰国共同表示反对以武力单方面改变现状

泰国

岸田首相于日本时间5月1日抵达泰国，这是继印度尼西亚和越南之后他这次出访所访问的第三个国家。 5月2日，在泰国政府所举行的欢迎仪式结束后，他与巴育总理举行了首脑会谈。

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会谈后岸田文雄首相表示：由于包括与俄罗斯的关系在内的各种原因，与G7反应不同的国家不在少数。我们会尽量与这些国家沟通，尤其是与亚洲及东盟国家的交流十分重要。

岸田首相说：“在与巴育总理的会谈中，我们关于在任何地区，都不允许破坏主权或领土完整，或以武力单方面改变现状的问题上达成共识，同时在反对使用大规模杀伤性武器及以此进行恐吓的问题上达成共识。”

泰国今年是APEC（亚太经合组织）的轮值主席国，俄罗斯也是这个组织的成员，尽管泰国对俄罗斯入侵乌克兰表示担忧，但是采取了中立立场。

岸田首相指出：“巴育总理表示：他将继续（向乌克兰及其邻国）提供追加的人道主义援助，我们也就在这一领域进行合作达成共识。”

岸田文雄与泰国总理巴育2日还宣布，双方将缔结新的防务条约，推动日本向泰国转让国防装备和技术。

巴育总理在联合声明中表示，该协议“有助于改善国防，并与日本对泰国国防活动的投资相关，这是泰国的一个重要目标。”

而日本内阁广报官四方敬之2日对记者表示，日本将提供500亿日元，以支持泰国针对新型冠状病毒的措施。