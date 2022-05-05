岸田访问英国 将签署安全保障方面协定

日本/英国

英国首相约翰逊2022年5月5日在唐宁街10号，与到访的日本首相岸田文雄会谈。

日本时间5日凌晨，日本首相岸田文雄抵达他在东南亚和欧洲访问的最后一个国家--英国。在日本时间5日晚与约翰逊首相举行首脑会谈，双方将确认在对俄罗斯的制裁方面进行合作，并将齐心协力支持乌克兰。日英两国为了加强安全合作，将商讨签署规定英军和日本自卫队在联合训练时措施的《日英便捷化协议》。

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这是岸田首相自去年11月在参加联合国气候变迁大会（COP26）峰会以来第二次访问英国。

英国政府5日宣布，在伦敦举行的英日首脑会谈上，将就签署《日英便捷化协议》达成基本协定，明确两国在安全保障方面合作的前景。该协议规定，英国将进一步加强其在印太地区的参与,以促进印太地区的稳定,实现自由开放的印度洋-太平洋的构想，

此外，预计两首脑将就英国加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）展开讨论，以加强经济领域的关系。

英国方面还将在6月底之前取消对福岛县等生产食品的进口限制。英国首相官邸4日宣布，将取消对来自福岛县的蘑菇和部分海产品、宫城县的山菜等9个县的23种食品进行放射性物质检查的进口限制。

该项进口限制是以2011年东日本大地震核事故为依据，取消这项限制的决定预计今年6月底前完成议会程序。

取消限制以后，也不再需要证明23种食品的生产区域来自这9个县以外。

此外，岸田首相还将在首脑会谈前在伦敦金融城，以他所倡导的“新资本主义”为主题发表主旨演讲。

两国领导人还将就乌克兰局势交换意见，并将同意与时俱进，减少对俄罗斯能源供应的依赖。

约翰逊首相表示：“日本和英国都是伟大的岛国，岸田首相的访问将加速日英之间密切的防务关系，并建立贸易伙伴关系。”

作为日英关系密切的象征，英方将以仪仗队欢迎岸田首相，并计划由皇家空军进行礼仪性飞行。

另据报道，正在英国访问的日本国家安全保障局局长秋叶刚男于日本时间4日在伦敦会见了英国国家安全顾问斯蒂芬·洛夫格罗夫，双方进行了约45分钟的会谈。

他们就乌克兰局势交换了意见，并确认包括日本、英国和七国集团在内的国际社会将继续密切合作。

他们还就朝鲜4日发射弹道导弹讨论了朝鲜局势，一致认为这次发射是绝对不可接受的，并确认将继续密切合作加以对应。