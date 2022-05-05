日本与越南共同表示反对以大规模杀伤武器进行恫吓

日本/越南

日本首相岸田文雄当地时间5月1日上午，在越南总理府会见了越南总理范明正，这是岸田首相与范明正总理的第三次会晤。2021年10月岸田首相就任后，越南总理范明正是首位访问日本的外国领导人。

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围绕俄罗斯入侵乌克兰问题，岸田首相在会谈开始就以俄罗斯入侵乌克兰为背景表示，“世界正处于关系到国际秩序根基的历史的十字路口”，并寻求越南方面对日本加强对俄罗斯的压力的理解。 两位领导人确认，乌克兰的主权和领土完整必须得到维护，两位领导人还确认了立即停火和人道主义援助的重要性，他们表示，两国一致反对以大规模杀伤性武器进行威吓，反对袭击平民。

越南与俄罗斯两国有着悠久的历史渊源，关系密切，越南拥有许多俄罗斯制造的武器。联合国通过的关于包括谴责俄罗斯在内的乌克兰局势的三项决议，越南两项弃权，对联合国大会关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议，越南投反对票。会谈后，岸田首相在联合新闻发布会上，在避免点名批评俄罗斯的同时指出：“不允许在任何地区以武力改变现状”，而范明正说，越南已决定向乌克兰提供人道主义援助。

岸田表示今年将开始支持提高越南军队的网络安全能力。将以日本防卫省为主体，支持加强应对网络攻击的能力。

会谈中，中国进军海洋也成为议题。两首脑以越南和中国围绕南海所有权方面的对立为背景指出：两国领导人在“强烈反对在南海以强权为背景单方面改变现状的企图”方面取得一致。两位领导人确认，他们将密切合作，共同应对朝鲜的核武器和导弹开发及绑架日本人问题。针对联合国安理会在对应克兰局势上被时指责为“机能不全”，两国领导人在联合国安理会改革的重要性上达成共识。

两国领导人表示同意继续为实现“自由开放的印太地区”而共同努力。

5月1日下午，岸田总理在与越共中央总书记阮富仲和越南国家主席阮春福会面后，乘坐政府专机前往了此次出访的第三个国家泰国。