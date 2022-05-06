可能核试验

美方：朝鲜会重启核试验

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Le régime de Kim Jong Un avait cessé depuis 2017 les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires
Le régime de Kim Jong Un avait cessé depuis 2017 les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires © AFP
作者： 法广
7 分钟

美国6日警告说，尽管目前的外交僵局仍发出新的对话呼吁，朝鲜可能很快进行自 2017 年以来的首次核试验。美国国务院发言人波特（Jalina Porter）告诉媒体，平壤“正在丰溪里核试验场做准备，最早可能在本月进行核试验，这将是它的第七次核试验”。

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她补充说： “上述预测与朝鲜自己最近发表的公开声明一致。” 美国方面确保美国政府已与其盟友分享，并将“继续”与他们“密切协调”。

 

自 2017 年以来，金正恩政权已停止发射洲际弹道导弹和核试验。朝鲜在 3 月底发射了一枚洲际导弹，部分打破了这一禁令，许多观察家预计朝鲜将很快测试一种原子武器，因为他在 2006 年至 2017 年期间已经进行了六次。

朝鲜最后一次核试验也是最强大的氢弹，估计当量为 250 千吨。 卫星图像显示丰溪里遗址的隧道中有新活动迹象。据朝鲜人称，后者于 2018 年在金正恩和当时的美国前总统特朗普的历史性峰会之前被拆除，这标志着一个已经持续了很长时间的对话阶段的开始。  

美国总统拜登（Joe Biden）曾表示，他已准备好重启对话，商讨朝鲜的无核化问题，但拜登的承诺目前仅仅停留在口头上。

相反，自今年年初以来，朝鲜一直在增加对联合国安理会决议禁止的军备试验。 美国国务卿布林肯周五重申，“美国仍然决心进行外交交流”，呼吁朝鲜“进行对话”。 到目前为止，拜登政府宁愿拒绝认为多次试射导弹是“挑衅”行为。 拜登的反应仍然相对温和，对朝鲜主要是象征性的制裁。。

周五，美国财政部口气硬了起来，“首次”提出了制裁“加密货币混合器”，这是一项被怀疑为“非法”朝鲜金融活动提供便利的复杂服务。 这个“混币器”Blender.io 被指帮助清洗世界上“最大的加密货币抢劫案”的部分战利品—3 月下旬华盛顿将 6.2 亿美元的盗窃案归咎于与平壤有关的一群黑客。

美国国务卿布林肯在一份声明中说：“为了规避联合国和美国的严厉制裁，朝鲜已转向从加密货币交易所窃取资金”，为其非法的大规模杀伤性武器计划和弹道导弹创造收入。”。

4 月中旬，美国当局指控拉扎路斯集团 Lazarus 和 APT38（与隐居政权“有关联”的黑客）在 3 月底 Axie Infinity 视频游戏遭到黑客攻击后盗窃了 6.2 亿美元的以太坊。

Axie Infinity 是一款基于区块链的游戏，是一种无法更改的去中心化数字账本。它允许您以 NFT、数字代币的形式赚钱。

 据美国财政部称，在被盗的 6.2 亿美元中，有超过 2050 万美元被使用 Blender 洗钱。 根据财政部的说法，英文Blender 本意是厨房搅拌机，它也是一种服务，可以“通过混淆其来源、目的地和交易对手的水域”来帮助清洗黑客勒索的资金。

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