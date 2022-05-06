美方：朝鲜会重启核试验

可能核试验

美国6日警告说，尽管目前的外交僵局仍发出新的对话呼吁，朝鲜可能很快进行自 2017 年以来的首次核试验。美国国务院发言人波特（Jalina Porter）告诉媒体，平壤“正在丰溪里核试验场做准备，最早可能在本月进行核试验，这将是它的第七次核试验”。

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她补充说： “上述预测与朝鲜自己最近发表的公开声明一致。” 美国方面确保美国政府已与其盟友分享，并将“继续”与他们“密切协调”。

自 2017 年以来，金正恩政权已停止发射洲际弹道导弹和核试验。朝鲜在 3 月底发射了一枚洲际导弹，部分打破了这一禁令，许多观察家预计朝鲜将很快测试一种原子武器，因为他在 2006 年至 2017 年期间已经进行了六次。

朝鲜最后一次核试验也是最强大的氢弹，估计当量为 250 千吨。 卫星图像显示丰溪里遗址的隧道中有新活动迹象。据朝鲜人称，后者于 2018 年在金正恩和当时的美国前总统特朗普的历史性峰会之前被拆除，这标志着一个已经持续了很长时间的对话阶段的开始。

美国总统拜登（Joe Biden）曾表示，他已准备好重启对话，商讨朝鲜的无核化问题，但拜登的承诺目前仅仅停留在口头上。

相反，自今年年初以来，朝鲜一直在增加对联合国安理会决议禁止的军备试验。 美国国务卿布林肯周五重申，“美国仍然决心进行外交交流”，呼吁朝鲜“进行对话”。 到目前为止，拜登政府宁愿拒绝认为多次试射导弹是“挑衅”行为。 拜登的反应仍然相对温和，对朝鲜主要是象征性的制裁。。

周五，美国财政部口气硬了起来，“首次”提出了制裁“加密货币混合器”，这是一项被怀疑为“非法”朝鲜金融活动提供便利的复杂服务。 这个“混币器”Blender.io 被指帮助清洗世界上“最大的加密货币抢劫案”的部分战利品—3 月下旬华盛顿将 6.2 亿美元的盗窃案归咎于与平壤有关的一群黑客。

美国国务卿布林肯在一份声明中说：“为了规避联合国和美国的严厉制裁，朝鲜已转向从加密货币交易所窃取资金”，为其非法的大规模杀伤性武器计划和弹道导弹创造收入。”。

4 月中旬，美国当局指控拉扎路斯集团 Lazarus 和 APT38（与隐居政权“有关联”的黑客）在 3 月底 Axie Infinity 视频游戏遭到黑客攻击后盗窃了 6.2 亿美元的以太坊。

Axie Infinity 是一款基于区块链的游戏，是一种无法更改的去中心化数字账本。它允许您以 NFT、数字代币的形式赚钱。

据美国财政部称，在被盗的 6.2 亿美元中，有超过 2050 万美元被使用 Blender 洗钱。 根据财政部的说法，英文Blender 本意是厨房搅拌机，它也是一种服务，可以“通过混淆其来源、目的地和交易对手的水域”来帮助清洗黑客勒索的资金。