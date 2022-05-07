阿富汗：最高领导人命令妇女在公共场合穿戴罩袍布卡

阿富汗/塔利班

5月3日星期二，在阿富汗喀布尔的街道上，穿着罩袍的妇女和塔利班士兵。

阿富汗最高领导人周六（5月7日）下令，阿富汗妇女现在必须在公共场合穿戴罩袍（一种全脸面纱），这是自塔利班8月重新掌权以来对妇女自由施加的最严格限制。

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据本台报道，5月7日星期六，塔利班政府在喀布尔的新闻界面前公布了由希巴图拉-阿昆扎达（Hibatullah Akhundzada）签署的法令，称 "阿富汗妇女应该穿上Chadri（罩袍的另一个名称），指这是传统、值得尊重。

法令说，"年龄不大不小的妇女在面对非其家庭成员的男子时，应戴上面纱"，以免刺激。如果她们在外面没有重要的事情要做，那么 "她们最好留在家里"。

塔利班在1996年至2001年第一次执政期间也强行实施了罩袍，当局引据伊斯兰教法（Sharia）的极端严格的解释，曾大力压制妇女的权利。

塔利班于8月中旬重新掌权，结束了美国及其盟国20年的占领，美国及盟国于2001年将塔利班赶出阿富汗。塔利班曾承诺这次掌权会灵活开放。但他们很快就背弃了承诺，逐渐再次收紧妇女权利，并将妇女赢得的20年的自由一扫而空。现在，阿富汗妇女基本上被排除在政府工作之外，并被禁止单独旅行。

今年3月，塔利班关闭了对女孩开放的高中和大学，而此决定就在宣布重新开放学校几个小时之后作出。这种出乎意料的转变，除了说女孩的教育应该符合伊斯兰教法之外，没有任何其它解释的理由。国际社会对此感到愤怒。