总统不在青瓦台办公了 尹锡悦10日晨进驻龙山地堡

政治

南韩新总统尹锡悦，将在10日宣誓就任，9日午夜一过，尹锡悦将在龙山地下碉堡，听取国防机密简报。而9日也是文在寅执政的最后一天，他在青瓦台举行告别演说。10日开始，南韩总统府将正式搬离青瓦台。

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南韩总统文在寅：“尊敬的国民们，我即将要卸下总统的位子。”

南韩总统文在寅在青瓦台，发表卸任前的告别演说，他先细数自己任内，改善两韩关系所做的努力。

南韩总统文在寅：“上任以来将朝鲜半岛危机，转变为‘对话外交’，为两韩关系带来希望，开启和平新时代。”

文在寅也大赞南韩民众克服了，日本对南韩实施的出口限制。

南韩总统文在寅：“我们南韩企业挺过了，日本对我们的不公平的出口限制。”

不过回顾文在寅五年执政，房价居高不下在执政后期引来不少怨言。

韩联社记者：“政府执政以来房价高涨，让民众感到不满。”

候任总统尹锡悦即将搬到龙山的总统办公室，青瓦台附近居民觉得很感慨。

韩联社记者：“一位住在这附近的居民说，从出生起他就住青瓦台这附近，现在(总统办公室)搬走感觉遗憾。”

尹锡悦在10日凌晨就会到龙山办公室的战情室听取军方报告，白天宣誓就职，展开他的总统之路。