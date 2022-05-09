日外相与韩内定新外相会谈 皆盼速修复日韩关系

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正在韩国访问的日本外务大臣林芳正9日晚在首尔与韩国内定新任外交部长朴振举行会谈。两人一致认为，应早日针对横在日韩之间悬而未决的问题进行协商，以修复关系。

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日本放送协会（NHK）报导，林芳正作为日本首相岸田文雄的特使将出席10日尹锡悦的总统就职典礼。9日晚他在首尔与即将上台的尹政府的内定外交部长朴振共进晚餐并举行会谈，为时约2个小时。

会谈时，林芳正与朴振都认为，当前的国际局势是，基于规则的国际秩序正在受到威胁，日韩两国以及包含美国在内的美日韩3国比以往任何时期更需进行战略性的合作，日韩修复关系已是刻不容缓。

日韩两国因二战时的“征用工”（日本企业强征韩国劳工）诉讼、慰安妇等争议恶化，日韩关系正处于二战后最差的情况。

林芳正对朴振说，为了发展日韩两国关系，二战中的征用工问题、慰安妇问题等争议有必要早日解决。

林芳正与朴振在会谈时也都认为，日韩关系不能再不处理，早日解决横在日韩之间悬而未决的问题，日韩两国政府应尽快协商实现包含领袖在内的高层对话。

日本共同社报导，朴振是著名的“美国通”，曾担任尹锡悦为磋商对美政策于4月份派遣的访美团团长。他曾经留学日本。

林芳正10日出席尹锡悦总统就职仪式后，预定与尹锡悦单独会面，并转交岸田的亲笔信。