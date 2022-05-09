法新社：新上任总统会改变对朝鲜的态度

政治

5月7日，韩国首都看到朝鲜新的弹道导弹试验。这是该政权自年初以来第十五次展示实力，也是不到一周内的第二次。 美国前总统特朗普与金正恩谈判失败后，朝鲜恢复了攻击性言论和随之而来的各种挑衅。随着 5 月 10 日韩国新总统就职典礼的临近，挑衅似乎正在加剧。

广告 继续浏览后续

去年 3 月，当平壤结束自 2017 年以来自行暂停的洲际弹道导弹试验时，其影响有所不同。特别是因为该政权声称他成功发射了所谓的“怪物”火星-17（Hwasong-17）试射 。华盛顿和首尔此后否认了这一消息。

朝鲜在中断五年后恢复核试验的前景可能会改变游戏规则。据报道，最近一次核试验发生的普吉里遗址的隧道正在重建中，美国国务院声称最早可能在 5 月进行朝鲜的第七次核试验。核试验的主要目的是挑战韩国新总统尹锡悦。

韩国新总统希望更加坚定，反对文在寅一切做的事情。在他的任期内，这位民主党人与华盛顿保持了一定的距离，特别是不要让北京太不高兴。他没有谴责金正恩的每一次声明或每一次试图为谈判敞开大门的企图。

甚至在上任之前，他的保守派继任者尹锡烈就称朝鲜为“主要敌人”，并提到了在迫在眉睫的威胁时进行“预防性打击”的可能性。在公众舆论中具有足够分量的攻击性言论。

朝鲜最近的进攻性声明、洲际导弹试验的恢复以及乌克兰的局势都有助于重振围绕韩国可能拥有核武器的辩论。去年 2 月，非政府组织芝加哥全球事务委员会的一项民意调查显示，71% 的受访韩国人意识到拥有核武器的必要性。

自从1991年美国从半岛撤出战术核导弹以来，这是一条经常出现在公众辩论中缠绕不清的一个话题，但很难想象美国会接受其盟友违反《不扩散条约》研制核导弹。

相比之下，首尔继续大力投资常规武器。占国内生产总值 2.8% 的近 500 亿美元国防预算预计将在 2022 年进一步增加。尹锡悦不应阻止这一上升趋势，他已承诺为本国装备强大的军队面对变幻无常的朝鲜邻居。