传朝鲜出了“国家性事件” 平壤封城

政治

外媒报导，5月10日下午，朝鲜首都平壤的居民突然被命令留在家中，不许外出，已经在外的要迅速赶回。消息人士说由于出现了“国家性事件”，朝鲜进行了全国封锁。

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据总部设在韩国首尔、专门观察朝鲜动向的“朝鲜新闻”（NK News）引述多位知情人的消息说，朝鲜确实忽然“封国”。

其中一名消息人士说，该命令导致了市民忙乱的“回家潮”，当天下午平壤的公共汽车站排起了长队，而其他居民则步行赶回家。

还有消息人士称，朝鲜当局指示公民不要出门，但没有具体说明何时撤销这一命令。

尽管当地时间周二下午5点左右，仍然有农民在坡州附近的朝韩边境耕种，但NK News了解到，这一命令很可能是向全国发布的。

数周前，与朝鲜接壤的辽宁省和吉林省新冠病例激增后，朝鲜和中国暂停了陆路贸易。

不过一名在平壤工作的外国外交官告诉NK News，在2020 新冠疫情开始后，朝鲜担心来自中国的沙尘暴含有病毒，也发过让民众短期留在室内的指示。

例如，朝鲜官媒中央电视台（KCTV）曾在2020年的气象预报中称，将有大量含有新冠的中国沙尘暴（黄沙）吹进朝鲜境内，因此严禁户外工作，并对在朝鲜境内所有大使馆发布了同样的警告。