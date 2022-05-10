尹锡悦：如朝鲜放弃核武 首尔将提“大胆”的援助计划

政治

韩国新任总统尹锡悦5月10日表示，朝鲜的核武计划构成了威胁，但是如果朝鲜承诺去核化，那么他准备提供一项“大胆”的经济援助计划。尹锡悦是在首尔宣誓就职后发表就职演说时作上述表示的。

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尹锡悦曾经担任检察官长达26年之久。他投身政治不满一年，就在3月份的大选中代表保守的国民力量党以微弱的多数赢得总统大位。

现年61岁的尹锡悦就职后将面临两大严重挑战：一是朝鲜频繁试射弹道导弹，甚至准备进行新的核试验；二是严重的通胀威胁破坏新冠疫情持续两年之后的经济复苏。

他在竞选期间曾表示要对平壤采取强硬的政策，而且警告说一旦发现朝鲜有发动攻击的迹象，韩国有可能实施先发制人的攻击行动，同时强调首尔将强化威慑能力。但是在他的就职演说中，尹锡悦更多强调的是要与平壤重启去核化谈判的意愿。

“虽然北韩核武计划不仅对我们安全，而且对东北亚安全构成威胁，但对话的大门将持续大开，这样而我们可以和平解决这个威胁，”尹锡悦说。

“如果北韩真正投入完全去核化程序，我们准备与国际社会合作，提出一项大胆的计划，极大地加强北韩的经济，而且提升其人民的生活质量，”尹锡悦又说。

路透社在报道中指出，尹锡悦并未就他与平壤重开谈判或对朝鲜的经济援助计划谈及任何详情，但是他的国家安全顾问金星汉今年2月接受路透社采访时曾表示，尹锡悦就职后就会制定一份路线图，让平壤通过去核化措施换取迅速的制裁减缓或经济援助。

不过在平壤今年3月打破一项2017年以来自我设定的不试射洲际弹道导弹的限制以来，韩国和美国的官员近来一直警告说，朝鲜有可能同样打破2017年以来自我设定的不进行核武试验的限制，在近期进行一次新的核试验。

果然如此，尹锡悦将面临他就职以来首次安全危机。