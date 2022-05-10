斯里兰卡国家债务陷阱 中国遭指控？

斯里兰卡/中国债务

斯里兰卡爆发严重社情危机，激烈的示威威胁全国。这个拥有2200万人口的岛屿国家被指深受债务拖累，激发民怨与民愤。斯里兰卡恶性循环，虽已经大量借款，以弥补多年的预算和贸易赤字，但只能加重债务负担。几个月来，民众一直遭受着食品、燃料和药品的严重短缺，他们数周来一直指责总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨使国家陷入这场历史性危机。

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据法新社今天报道称，一个没有交通设计跟进的全新国际机场、一个闲置的会议中心和一个移交给中国公司的深水港，这些巨大的投资建设增加了斯里兰卡的外债，其中至少有10%是来自北京的合同。

周一，拉贾帕克萨的支持者和反政府抗议者之间的冲突造成5人死亡，超过225人受伤，并导致马欣达-拉贾帕斯卡辞去总理职务。在拉贾帕克萨担任总统期间（2005-2015年），汉班托塔地区是该部族的祖传据点，该地区受益于大量的重大基础设施项目投资，但却被腐败嫌疑所玷污。

为了建造马塔拉-拉贾帕克萨国际机场，斯里兰卡从中国借了2亿美元，但该航站楼很少使用，其收入一度被证明甚至不足以支付机场电费。但在2017年，科伦坡发现自己无法偿还因建造汉班托塔深水港而欠下的14亿美元债务。

据当地村民迪努卡（Dinuka）回忆说：“在宣布这些项目时，我们曾寄予厚望。” 迪努卡说：“港口或许让该地区更好，但现在它毫无意义。因为我们的孩子也将继续还债。”

深水港位于世界上最繁忙的东西向航道上，本应促进工业活动，但六年来却损失了3亿美元。斯里兰卡被迫以99年的价格将其出售给一家中国公司。斯里兰卡政府为了开发这些项目，让国家背负了对中国的巨额债务，引起了西方和印度的担忧。

反对派指责其挥霍这些贷款。据斯里兰卡Advocata研究所智囊团主席Murtaza Jafferjee告诉法新社，几十年来的财政挥霍和缺乏治理......使斯里兰卡陷入了困境。

而俯瞰港口，一个从中国借来的价值1550万美元的会议中心自开业以来一直在只积攒灰尘。对许多斯里兰卡人来说，这些项目象征着他们灾难性的管理。"据科伦坡一家小型造纸厂的老板Krishantha Kulatunga说：“我们已经负债累累。” 他的企业靠近一座莲花形状的玻璃摩天大楼。由中国资金资助的 "莲花塔 "独领风骚俯瞰着首都，但从未向公众开放。店主批评说，"当我们只能乞讨食物时，我们怎么能以建这座玻璃塔为荣呢？"

中国是斯里兰卡政府的主要双边贷款人，至少持有其10%的外债，价值510亿美元。分析人士认为，考虑到对斯里兰卡国有企业和斯里兰卡中央银行的贷款，这个数字要高得多。

斯里兰卡政府寻求与中国重新谈判其时间表，而中国则提供更多的双边贷款来偿还现有的借款。

但是，当斯里兰卡上个月求助于国际货币基金组织（IMF）时，让北京感到非常懊恼，因为北京可能会像其他债权人一样，可能对斯里兰卡贷款减值。

据中国大使祁振红上个月在科伦坡说， "中国尽力帮助斯里兰卡避免违约，但不幸的是，斯里兰卡在4月12日转向国际货币基金组织并选择违约"。中国大使说，这一决定将影响北京今后在财政上帮助斯里兰卡的意愿。他警告说，国际货币基金组织在提供任何救助之前要求对斯里兰卡的债务进行重组，这 "肯定会对未来的斯里兰卡与中国双边贷款产生影响"。