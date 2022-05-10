斯里兰卡经济危机引发数周暴力示威 总理请辞后被救避难

斯里兰卡/示威

斯里兰卡全国各地因燃料和其他重要进口商品短缺以及价格飙升而发生抗议

斯里兰卡总理拉贾帕克萨在请辞后无法平息示威者的愤怒，周二10日清晨被军方从科伦坡官邸营救后安置在安全地方。此前数周，斯里兰卡全国各地因燃料和其他重要进口商品短缺以及价格飙升而发生抗议，出现暴力死亡事件, 该国政府动用军警进行宵禁。

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斯里兰卡因经济极度下滑引发数周示威，近日出现暴力致死事件，周一总理马欣达·拉贾帕克萨已向总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨递交辞呈。但没有平息街头的愤怒。

今天周二清晨更有数千名示威者破门闯如科伦坡总理官邸，在军方的保护下，斯里兰卡总理和其家人得以撤离。

斯里兰卡近期陷入独立以来最严重的经济危机，遭受连续数月的停电，食品、燃料和药品严重短缺和价格飙升的问题，引发数周民众上街反对政府和抗议拉贾帕克萨家族示威活动。

斯里兰卡在5月爆发街头暴力事件，政府支持者和示威群众在首都科伦坡激烈冲突，导致包括一名国会议员在内至少5人死亡、近200人受伤，总理拉贾帕克萨9日宣布的辞职没有平息街头的愤怒，警方宣布对全国2200万人进行宵禁。

斯里兰卡自1948年从英国统治下独立，目前面对最严重的经济危机。

现年76岁时总理马欣达·拉贾帕克萨曾经镇压泰米尔猛虎组织，结束了斯里兰卡内战，他执政近20年，其弟弟戈塔巴雅·拉贾帕克萨是该国总统。

日前斯里兰卡政府已经向国际货币基金组织等寻求金融救助。