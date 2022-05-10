菲律宾翻过杜特尔特一页？ 小马科斯上台搅动南海

菲律宾/南海

已故独裁者费迪南德-马科斯的儿子小费迪南德-马科斯以较大优势赢得了菲律宾总统选举，根据周二上午（当地时间）的初步统计，他以绝对优势领先于最接近的对手。尽管贴上前独裁者的儿子标签，小马科斯与卸任总统杜特尔特谈判合作竞选上台，引发地区地缘政治关注，菲律宾与美国与中国等关系变化演变也引聚焦。

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据本台今天报道称，在超过90%的选票被计算后，64岁的小费迪南德-"邦邦"-马科斯赢得了近3000万张选票，而候选人莱尼-罗布雷多只赢得了不到一半。预计投票的最终认证需要几周时间。在单轮投票中，他只需要成为十名候选人中得票最多的一个就能获胜。

64岁的 "邦邦 "小马科斯在马尼拉的竞选总部发表黎明演讲时，虽然没有宣布胜利，而是感谢他的支持者们几个月来的 "牺牲和努力"。他说，"让我们等待，直到非常清楚，直到计票达到100%的票数，然后我们可以庆祝。"

在首都马尼拉，小马科斯的欣喜若狂的支持者们放起了烟花，挥舞着菲律宾国旗走在街上。约6700万菲律宾人被召集到投票站参加大选，其中还包括副总统以及国会议员、半数参议员、省长和数以千计的其他地方官员的选举。

小马科斯的胜利是在以大量错误信息和即将离任的独裁总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）的坚定支持为标志的选举活动之后取得的，杜特尔特的声望仍然非常高。

多年来，支持小马科斯的账户经营社交网络影响，使他父亲执政的20年（1965-1986年）在菲律宾年轻人看来是菲律宾和平与繁荣的黄金时代。他们没有提到数以万计的反对者被逮捕、拷打或杀害，也没有提到马科斯家族从国库中窃取的数十亿美元用于个人致富。1986年，马科斯政权被一场巨大的人民起义推翻，马科斯家族流亡到美国，然后又返回该国，逐步重建一个强大的政治支持网络。

据中央社今天报道说，菲律宾民众发动“人民力量革命”罢黜马科斯时，28岁的小马科斯已当上北伊罗科斯省省长，后来随着父母逃到夏威夷。直到马科斯1989年过世，时任总统阿基诺（Corazon Aquino）于1991年准许马科斯家族返菲后，小马科斯隔年又选上众议员。

身为马科斯独子，小马科斯在背负家族原罪的同时，历任省长、众议员、参议员，几乎从未离开政治舞台，并逐步朝总统大位迈进。

据本台报道分析，小马科斯的竞选活动相当乏善可陈，难以激发他的支持者，吸引的人群比他的竞争对手莱尼-罗布雷多少。但他受益于菲律宾人对独裁统治结束后接连出现的泛民主政府的普遍不满，他们认为这些政府没有能力改善他们的生活水平。

小马科斯的胜利也归功于与其他政治部族的一系列幕后交易，包括他与即将离任的总统的女儿萨拉-杜特尔特的联盟。后者在同时举行的副总统选举中也有相当的影响力。

据中央社今天报道称，身为菲律宾前独裁统治者之子，小马科斯虽然曾想成为太空人，却因为“从小人们就告诉我也要当总统”，最终仍走上政坛，并靠社群媒体改写历史，带领家族重返马拉坎南宫。

虽然小马可仕于2016年角逐副总统宝座时，以些微差距败给现任副总统罗贝多（Leni Robredo），但新闻网站Rappler说，早在2014年，由马科斯和杜特尔特粉丝专页和相关团体构成的网络，已经在社群媒体展开舆论战。截至2019年9月5日，Rappler的数据库追踪到360多个专页和280多个团体在社群媒体支持马科斯长女艾米（Imee Marcos）、小马科斯、马科斯和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）等马科斯家族成员。

除了透过社群媒体将马可仕戒严时期美化为菲律宾经济发展的“黄金时代”，并粉饰迫害政治受难者和家族贪污历史，马科斯与杜特尔特家族结盟，以及推翻马科斯政权后，菲律宾历任政府未能真正改善民生、造福人民，都是马科斯家族得以卷土重来的原因。彦钧）1110509