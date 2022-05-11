斯里兰卡警方接令可实弹应对示威引发国际社会担心

斯里兰卡

斯里兰卡深陷自独立以来最严重经济危机，民不聊生。民众不断上街抗议。但5月9日，政府支持者向反政府示威者发起攻击，导致多人丧生。

斯里兰卡民间抗议引发暴力冲突。11日，一名高层负责人向法新社透露，警方已经接到转守为攻命令，会实弹开枪，以便控制局势。该负责人担心局面可能失控。国际社会对当地暴力升级以及斯里兰卡政府动用军队表达忧虑。

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斯里兰卡近期陷入自独立以来最严重经济危机，民不聊生，民众不断上街抗议。但原本平和的议集会近日因政府支持者受总理鼓动，自外地乘车向首都集结，并袭击反政府示威活动人士，和平集会正演变成暴力冲突。本周一，这些冲突在全国各地造成8人丧生，至少225人受伤。

政府宣布宵禁，但数百民众10日仍然无视禁令，无视警力部署，上街游行。当天夜间，南部一家旅店遭遇火灾。警方曾鸣枪示警，试图驱散在不同地点焚烧汽车的人群。

应在11日解除的宵禁令已延长24小时。

几个月来，斯里兰卡持续面都严重的食品、燃料、药品等基本生活资料短缺，供电频繁中断。民众已经连续数周要求总理拉贾帕克萨辞职。但拉贾帕克萨9日辞职似乎并未缓解国内紧张局势。10日清晨，他在军队护卫下离开了被愤怒群众包围的总理府。

一名不愿披露身份的斯里兰卡高层负责人11日向法新社透露，警方已经接到命令，可以实弹开枪。他表示，目前情况已经不再是自发的愤怒表达，而是有组织的暴力。他担心局势会演变成全面混乱。

斯里兰卡局势引发国际社会不安。联合国人权事务高级专员巴切莱特10日对当地暴力升级深感不安。欧洲联盟外交事务专员10日也针对斯里兰卡警方接到可以开枪的命令发表公报，呼吁相关各方避免使用暴力，并要求斯里兰卡当局调查引发暴乱的事件，追究暴力肇事者责任。美国白宫发言人10日也向媒体表示，和平示威者不应到受到暴力或恐吓，无论这些暴力或恐吓是来自军队还是民间团体。

斯里兰卡目前正与国际货币基金组织商谈，寻找可以走出危机的途径。这个2200万人口的小国，外债金额高达510亿美元，其中近10%的债务是中国贷款。自4月12日起，该国已进入债务违约。