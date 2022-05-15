日本举行冲绳归还50周年纪念仪式 拜登总统发来致辞

日本/冲绳回归50周年

美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）2022年5月15日在东京参加冲绳回归日本本土50周年主会场纪念仪式，他在致辞后，向在线参加纪念仪式的日本天皇德仁、皇后致敬。

日本时间5月15日下午，冲绳回归日本本土50周年纪念仪式由日本政府和冲绳县共同举办，冲绳县宜野湾市的主会场在线连接东京都的会场等，日本首相岸田文雄、冲绳县知事玉城Denny、美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）参加主会场纪念仪式并致辞，日本天皇德仁、皇后及众参两院议长、最高法院院长等在线参加了纪念仪式，美国总统拜登为纪念仪式发来了致辞。

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德仁天皇在在线上致辞中指出：“冲绳在上一次战争中成为惨烈的地面战场，战后离开日本政府施政约27年，而基于友谊和相互信任的日美关系，50年前的今天，冲绳归还日本本土。”

岸田首相在致辞中，谈到冲绳回归日本50周年时表示，“冲绳开启了向亚太地区乃至世界奋勇飞翔的新时代”。

岸田首相还表示，“回归已过去50年，冲绳依然承担着沉重的基地负担。”同时，他强调，“在保持日美同盟威慑力的同时，我们将稳步积累明显而切实地减轻冲绳负担的成果。”

15日，美国总统拜登在冲绳回归日本50周年之际发来了“友谊和哀悼”的致辞，他在致辞中称：“我对冲绳的贡献表示深深的感谢”，“美国国民和冲绳县人民之间的纽带是深化美日关系不可替代要素，”

拜登还在致辞中指出：冲绳战是二战历史上最凄惨的战役之一，日本和美国都有许多人丧生。然而，在接下来的几十年里，美日关系已经从战场上的敌人转变为志同道合的同盟国，成为最亲密的盟友。冲绳的回归意味着美日关系翻过了过去的一页，开始了新的关系。

冲绳县知事玉城Denny于纪念仪式前的5月10日和首相岸田文雄举行会谈，并向岸田递交了建议书，要求放弃美军普天间机场（宜野湾市）搬迁至名护市边野古的计划，以及修改《日美地位协定》。

建议书指出，从日本全国来看，冲绳县的美军专用设施面积比例从回归时的58.8%增加至70.3%，基地集中的情况一直持续，呼吁解决冲绳的这一负担。