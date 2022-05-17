日本高度警戒：中国航母在冲绳附近起降舰载机超过200次

亚洲

日本防卫省统合幕僚监部16日称，正在冲绳以南海域活动的中国海军航母“辽宁号”，15日又实施了舰载战机和直升机的起降训练，起降自3日起连续10天展开，13日停止一天，14日再次确认该航母进行起降训练，已达200多次，防卫省对此高度警戒，并分析此次长期活动的目的。

广告 继续浏览后续

日本方面认为，15日，冲绳县纪念1972年冲绳回归本土50周年，并在冲绳和东京两个场地举行了纪念仪式，日本天皇德仁和岸田文雄首相等在纪念仪式上致辞， 然而，俄罗斯入侵乌克兰，极大地动摇了国际秩序的基础，而15日举行纪念仪式时，中国武装海警船进入钓鱼岛周边海域，中国航母“辽宁号”本月启程抵达冲绳附近海域进行10多天起降训练，围绕日本周边的安全保障环境日益严峻。

据防卫省透露，“辽宁号”15日在冲大东岛以南约350公里附近与2艘导弹驱逐舰一同航行。起降约从上午9点持续到晚上9点。

海上自卫队的护卫舰“凉月号”对此实施了监视。对于起降，航空自卫队的战机紧急升空进行了应对。

防卫省15日宣布，中国海军“辽宁号”舰航空母舰14日在冲绳县冲大东岛西南约300公里处的太平洋公海上起降舰载战斗机和直升机。航空自卫队战机紧急升空，保持警戒。 防卫省表示：没有侵犯日本领海或领空。

据防卫省称，截至14日，“辽宁号”起降战机等超过200次。

15日，日本海上保安厅一艘巡逻艇证实，中国海警局的4艘海警舰在钓鱼岛附近海域航行， 其中一艘配备了类似自动加农炮样的武器，这是日本方面连续第30天在钓鱼岛附近确认中国当局船只。