朝鲜军方加强分发抗疫药物 据传三架朝鲜飞机从沈阳运走药品

朝鲜疫情

金正恩少有地戴着口罩在电视上露面

法新社今天引述朝中社（KCNA）报导，近150万“发烧”病例下，朝鲜军方“已紧急在平壤市所有药局强力部署，并开始供应药物”。与此同时，多名消息人士对韩联社透露，朝鲜国营航空公司高丽航空的3架飞机前一天（5月16日）上午飞抵中国沈阳桃仙国际机场装载医药品，并于当天下午返朝。

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报道称，金正恩已下令在全国范围内进行封锁，以试图阻止新冠病毒传播，上周四，朝鲜官方首次证实平壤发现了首例奥密克戎感染病例。

据朝中社发布的照片​​显示，数百名身着迷彩服的朝鲜军人聚集在首都平壤，“紧急支援平壤市所有药店，并开始提供药品”。

金正恩周一严厉批评了政府和卫生当局对疫情的处理，特别是未能让药店全天侯营业。他说，疫情正在该国造成“巨大动荡”。

据同一消息来源称，自新冠病毒在朝鲜出现以来，当局报告了超过148万“发烧”病例，和56人死亡，另“至少有 663,910 人正在接受治疗”。

法新社指出，金正恩公开发出批评，显示朝鲜的疫情确实非常严峻。迄今为止，朝鲜一直拒绝接受中国和世卫组织所提供的疫苗。本次发现奥密克戎感染病例后，北京和韩国均再度表示，愿意向平壤政权提供疫苗。

另据韩联社消息称，在朝鲜新冠疫情不断蔓延的情况下，朝鲜国营航空公司高丽航空的3架飞机前一天上午飞抵中国沈阳桃仙国际机场装载医药品，并于当天下午返朝。

这是朝鲜自2020年1月锁国防疫以来高丽航空飞机时隔2年零4个月造访沈阳。据消息人士透露，飞机上只装载了医药品，并没有中方人员搭乘。根据朝方日前请求中方提供抗疫物资援助等情况推测，朝鲜此次可能从中国运回了防治新冠病毒的医药品。

一名消息人士称，疫情下朝鲜通过陆运接收物资援助受到诸多制约，选择空运旨在更加快速地运输大量物资。据悉，中朝边境城市丹东上月25日进入静态管控之后，中朝口岸铁路货运也在4天后停运。除此之外，吉林省集安市等与朝鲜接壤的中国城市日前也加强了对外来人员的防疫管控。另一消息人士则表示，一次空运恐难满足朝鲜的抗疫需求，预计近期还将有朝鲜飞机赴华运回防疫物资。