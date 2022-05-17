美日权衡共同威慑中国的承诺

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日本首相岸田文雄和美国总统拜登将于 5 月 23 日峰会期间发表的联合声明将重申两国对遏制中国的承诺。据日经亚洲今天报道，美国将阐明其在核保护伞下保护日本的立场。美国一直无法劝阻拥有核武器的俄罗斯入侵乌克兰，对核威慑有效性的担忧正在蔓延。华盛顿将重申，如果日本受到核武器威胁，它不仅愿意用常规力量保卫日本，必要时还愿意用核武器保卫日本。这将包含在联合声明中。

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据日经新闻获悉，日本和美国政府已开始就将于周一5 月 23 日在东京举行的首脑会议上发表的联合声明的措辞进行协调。声明将明确提出一项合作政策，以“遏制和应对”中国在印太地区的活动。该声明还将概述将日本置于美国核保护伞下的政策，以及两国之间共享安全战略。合作伙伴将确认以美国为首的印太经济框架（IPEF）的启动，并阐明华盛顿在亚洲的参与。

据日经亚洲今天报道称，这将是日本首相岸田文雄与美国总统拜登的首次面对面会谈。两位领导人预期提及威慑中国的霸权行为，反映出他们担心俄罗斯入侵乌克兰会对亚洲产生影响。美国正在深化其对欧洲的军事承诺，以应对俄罗斯，目前，美国将被迫实施欧洲、中东和东亚三线战略。尽管面临挑战，美国仍将在国内和国际上再次强调其首要任务是中国，美国认为中国是其唯一的战略竞争对手。

去年发表的由时任首相菅义伟和拜登发表的联合声明，近半个世纪以来首次谈到“台海”和平与稳定的重要性。它还包括该地区的“威慑的重要性”一词。这一次他们将加强措辞，包括声明他们将“阻止”中国破坏该地区稳定的行为，并在必要时合作“回应”。声明还将强调，他们“不会允许以武力改变现状”，并将维持此前有关台海的措辞。

据该报道，两国将继续对继续侵略乌克兰的俄罗斯实施经济制裁，并将谴责使用核武器的威胁。该声明还将再次呼吁朝鲜完全无核化。

美国将阐明其在核保护伞下保护日本的立场。美国一直无法劝阻拥有核武器的俄罗斯入侵乌克兰，对核威慑有效性的担忧正在蔓延。华盛顿将重申，如果日本受到核武器威胁，它不仅愿意用常规力量保卫日本，必要时还愿意用核武器保卫日本。这将包含在联合声明中。

两国还将确认计划共享安全目标和战略，特别是将于年底制定的国家安全战略。他们将承诺加强日本自卫队与美军在部队行动、联合使用基地和采购设备等领域的合作，为台湾可能发生的紧急情况做准备。

岸田首相还将与拜登讨论日本政府打算增加国防开支（此前限制在国内生产总值的1%左右），以及发展“对敌方基地的打击能力”的举措。也就是说，能够击中导弹发射场和其他目标。

据日经亚洲称，在经济战略上，美国将建立机制，深化对亚洲的介入。两国将同意尽早举行以日美部长级会谈为指挥所的“2+2”经济版部长级会议。他们还将概述在友好国家和地区之间建立稳定的半导体供应链的基本政策。

访问日本期间，拜登总统将宣布启动“印太经济框架”这一新型经济集团，预计将有韩国、澳大利亚、菲律宾、泰国等10多个国家参与。

据该报道，美国对重新加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）深表谨慎，将首先以IPEF为论坛，为数字贸易等领域制定规则。