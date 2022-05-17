菲律宾总统换人 或引发美、中政治角力

菲律宾/中国/美国

菲律宾前总统马科斯之子小斐迪南・马科斯（Ferdinand Marcos Jr）近期当选总统，将于六月底出任，这也将引起美中两国争取菲律宾的角力。菲律宾在第一岛链南端、邻近台湾，又位于商业运输和中国舰艇进出太平洋的南海、菲律宾海附近，战略位置极其重要。

广告 继续浏览后续

新头壳newtalk署名陈政嘉今天报道称，小马科斯六月出任菲律宾新总统 引发美、中政治角力。 美国长期在西太平洋部署军事存在，近来为了制衡中国在东南亚的经济渗透，推动“亚太经济框架”，总统拜登也将访问韩国和日本。菲律宾与美国是传统盟友，双方在民间与军方都有频繁交流。尽管经济上菲律宾更依赖北京，在南海问题上不愿与中国发生正面冲突，但菲律宾民众对中国作为经济伙伴有异常的政治敏感度，抵制“一带一路”给菲律宾带来的安全威胁，撤销很多“一带一路”大型项目。

该报道引述咨询公司鲍尔亚洲集团（Bower Group Asia）负责人维克多・曼希特（Victor Manhit）认为，与前总统杜特尔特不同，小马科斯更有国际观、成长经历也更具世界性，小马科斯虽然一开始倾向安抚北京，但也能听取人民担心中国侵犯菲律宾的舆论。他也认为，小马科斯可能会推动与杜特尔特完全不同方向的政策。

该报道称，美国与菲律宾有着强大的历史和文化联系，也有牢固的贸易和投资关系。2020 年期间的货物和服务贸易额超过 189 亿美元。美国也是菲律宾的第三大贸易伙伴、最大的外国投资国之一。去年 7 月，美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，与菲国防长洛伦扎纳宣布恢复“美菲军队互访协议”。

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-17/756199