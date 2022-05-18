拜登将在访日时宣布启动印太经济框架 韩政府决定成为其创始成员国

美国/印太/亚洲

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）5月17日在电话记者会上就美国主导的“印度-太平洋经济框架”（IPEF）透露称，“总统拜登访日时将在日本宣布启动”。拜登定于本月22日至24日访问日本，并计划23日与首相岸田文雄举行首脑会谈。另自首尔方面消息，韩国政府决定作为初始成员国加入“印太经济框架”。

广告 继续浏览后续

拜登去年10月在东亚峰会（EAS）上首次提出建立“印太经济框架”构想，雷蒙多等美方高层一直为启动事宜开展协调工作。雷蒙多指出，印太地区的国家“非常希望美国更加彰显存在感并拿出积极的经济战略”。她还透露，“将聚焦构筑今后数十年经济和供应链的重要领域”。

据共同社报导，日本内阁官房长官松野博一在18日的记者会上就“印太经济框架”表示：“正在面向加入该框架展开积极探讨。”他提出：“这表明美国将积极参与印太地区事务，对此表示欢迎。”

美方已表示“将在总统拜登访日时在日本宣布”启动“印太经济框架”，日本首相岸田文雄预计将表态参加。此外，松野博一就由美国奥巴马政府推出，并被特朗普政府抛弃的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）表示：“希望美国回归的立场没有改变。将继续在首脑等各个层面谋求美国回归。”

据韩联社18日报导，韩国政府已决定作为初始成员国加入“印太经济框架”。韩国总统尹锡悦将于24日以视频连线形式出席在日本举行的宣告“印太经济框架”成立的峰会，会议将由拜登主持，旨在宣布有关成立该机制的磋商正式启动。据悉，尹锡悦很可能在稍早前的21日在韩美首脑会谈上表明积极支持并加入“印太经济框架”的意愿。

报导提及，尹锡悦16日在韩国国会发表施政演说时曾表示，将同拜登探讨通过“印太经济框架”加强供应链合作的方案，实际上已正式表明加入该框架的意愿。韩国外交部长朴振前一天在国会外交统一委员会会议上表示，“印太经济框架”很可能成为此次韩美首脑会谈的议题。

据韩国总统室方面透露，目前积极研讨在此次韩美首脑会谈上宣布加入“印太经济框架”的方案，鉴于这是开放的协商机制，韩国将顺应大局参与其中。

值得一提的是，韩国国家安全室第一次长金泰孝（副部长）18日在记者会上表示，由美国主导、韩国已决定加入的“印太经济框架”不排斥中国，韩中正就自贸协定的后续谈判进行协调沟通。

新加坡总理李显龙13 日在参加完美国-东盟特别峰会后曾向媒体表示，：“从一个投资和贸易的角度来看，‘印太经济框架’的内容比较少，但从其他方面看，它有它的价值。”

李显龙认为，最理想的情况是美国可以重新加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，但美国政治局势不允许他们这么做。他说：“这‘印太经济框架’是一个新的开始。虽然现在美国还没有准备参加贸易或者投资的具体合作，但希望以后有了‘印太经济框架’……我们可以延伸下去，有机会恢复全面的经济合作。”