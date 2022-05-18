病毒无国界 美国务卿强力呼吁邀台湾参与世卫

政治

世界卫生大会（WHA）22日登场，美国国务卿布林肯18日发布声明，强力呼吁邀请台湾以观察员身分与会。他强调，病毒无国界，台湾是全球公卫界资优生，没有道理把台湾孤立在外。

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第75届WHA将于22日至28日于瑞士日内瓦召开，台湾截至目前仍未收到邀请函。布林肯（Antony Blinken）18日上午发布声明表示，美方强力主张世界卫生组织（WHO）以观察员身分邀请台湾参与WHA。

布林肯指出，世界面临史无前例卫生威胁，需要更紧密的国际合作。WHA身为WHO决策机构，其年度会议让各界有机会透过合作，终结新冠急性感染期，推进全球卫生与卫生安全。

他说，邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会，能体现世界卫生组织盼以包容性方式建立国际卫生合作、“全民均健”（Health for All）的承诺。

布林肯表示，台湾是全球卫生界能干又负责任的成员，过去曾以观察员身分受邀参与多届WHA。台湾与其独特能力与作法，包括重要公卫知识、民主治理、疫情期间展现的韧性、强健经济等，都能为WHA讨论带来可观价值。

布林肯强调：“没有排除（台湾）与会的合理理由，（台湾的参与）能使世界受益。”

在世界持续对抗新冠与其他新兴卫生威胁之际，布林肯指出，没有道理把台湾孤立于世界主要公卫论坛之外，恐有损包容性全球公卫合作。

布林肯说，“病毒无国界”，在世上所有人都安全不受公卫威胁前，没有人是安全的。

布林肯表示，在加入会员不需要国家地位的国际组织，美国会持续支持台湾成为会员；在无法取得会员身分的组织，则鼓励台湾有意义参与。他重申，这符合美国以台湾关系法、美中三公报、六项保证为准则的“一中政策”。