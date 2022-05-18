美国强烈支持恢复台湾世卫观察员席位

台湾参与WHA

美国在世界卫生大会5月22日到28日在日内瓦举行年度会议之前强烈支持台湾恢复世界卫生组织决策机构世界卫生大会的观察员席位。国务院发言人普莱斯17日对记者说，世界正在治理新冠疫情和其它公共卫生威胁时，台湾与世卫的隔绝“没道理”。

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普莱斯说，“我们认为没有合理的理由排除（台湾）的参与，”“台湾近年来在世界卫生大会的缺席是我们寻求纠正的事情。世界卫生组织2017年在世界卫生大会第70次会议上打破了多年的先例，未能邀请台湾代表团前来观察。”

美国官员们和国会成员称赞台湾的公共卫生技能及其面对新冠病毒的坚韧，表示台湾在世界卫生组织处理公共卫生威胁时提供了“可观的资源来告知世界卫生组织。”

就在几天前，美国总统拜登签署立法，指导国务卿制定战略，恢复台湾在世界卫生组织的观察员席位。

此举被视为是公开反驳中国。北京政府在蔡英文2016年和2020年当选台湾总统后一直阻止台湾参加世界卫生组织的会议。

台湾代表2009年到2016年作为没有投票权的观察员都参加了世界卫生大会，这是北京和台北关系相对温暖的时期。

台湾没有获邀参加本月在日内瓦举行的第75届世界卫生大会。

台湾外交部星期六感谢美国支持。但路透社报道，台湾外长吴钊燮本月早些时候说，他预计“很难”获得邀请出席本次大会。

中国外交部发言人赵立坚说，美国帮助台湾恢复世界卫生大会观察员席位的法案“严重违背”了“一个中国的原则”。

赵立坚这个星期说，“中国反对并谴责美国坚持将其签署立法。”