台湾对世卫仍拒邀以观察员身份参与世卫大会表达强烈不满及遗憾

政治

就世界卫生组织（WHO）仍然拒绝邀请台湾以观察员身份参与即将在日内瓦召开的年度世界卫生大会（WHA），台湾5月19日表达强烈不满和遗憾。此前，美欧许多国家呼吁世卫组织邀请台湾以观察员身份出席将于5月22日开幕的第75届世卫大会。

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台湾外交部星期四发表声明，对世卫“深表不满与遗憾”。声明说，此次世卫大会是2020年全球爆发武汉肺炎（COVID-19）疫情后，首次恢复以实体方式举行。但至19日，世卫仍未回应各界吁促总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀请台湾参与的诉求。

声明批评世卫未能“秉持中立、专业原则”，一再忽视台湾参与世卫组织及世卫大会的必要性与急迫性，以及国际社会广泛声援台湾的坚定立场。

台湾外交部的声明还感谢具有WHO会员国身份的13个友邦已向世卫秘书处提案“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”，并要求以“补充项目”（supplementary item）列入本届世卫大会的议程。

台湾表示，为展现台湾争取参与世卫大会的决心，将筹组由卫生官员率领的“世卫行动团”赴日内瓦，与各国代表团就对抗疫情等全球公共卫生事务进行交流。

声明还说，台湾外交部与卫福部将持续与友邦及理念相近国家密切合作，全力争取参与世卫组织及世卫大会，以维护国人的健康安全及福祉。

台湾拒绝接受北京当局对台湾的主权宣称，坚持只有2300万台湾人民才能决定台湾的未来。

在前总统马英九主政期间，由于两岸都接受“一中各表”的所谓“九二共识”，台海关系相对缓和，北京曾默许台湾连续几年以观察员身份出席世卫大会。蔡英文总统2016年主政以来，由于不承认“九二共识”而被北京认定为奉行“台独”路线，台湾出席世卫大会的诉求一直遭到百般阻挠。