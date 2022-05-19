拜登启程访亚洲 指重新集结针对中国

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美国总统拜登将开启上任以来的首次亚洲之行。拜登将试图把重心重新转向对抗中国这一外交政策的重中之重，之前乌克兰战争的爆发分散了美国对这一要务的关注。拜登将会见日本与韩国领导人，并将参加在东京举行的四方会议。

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据法新社今天报道称，在策划了西方应对俄罗斯侵略乌克兰战争的动员后，美国总统拜登将从周四起前往亚洲，宣示美国在该地区的战略，但朝鲜可能进行核试验的阴影将笼罩着他的行程。

这位79岁的民主党人总统认为，美国与中国的对抗将是未来几年巨大的地缘政治格局，他将去韩国，然后去日本，这是他第一次访问该地区。他将会见这两个国家的领导人，并将参加在东京举行的四方会议，这是拜登看重的亚太外交机制，它将美国、日本、印度和澳大利亚聚集在一起。

据美国总统国家安全顾问沙利文称，"把时间、精力和注意力放在欧洲，和把时间、精力和注意力放在亚洲，这两者之间并不存在矛盾。我们认为这两件事是相辅相成的。"

据法新社说，如果说俄罗斯对乌克兰的入侵让美国政府耗费了数周时间，那么这场危机也为世界顶级外交官和战略家们插上了翅膀。美国在西方的反应中起了带头作用，向乌克兰运送大量武器，并策划经济制裁。西方现在正在努力扩大北约，以包括芬兰和瑞典，这将是对莫斯科的一次战术胜利。

拜登将于周四在白宫接见瑞典首相马格达莱纳-安德森和芬兰总统绍利-尼尼斯托，然后登上空军一号。据沙利文说，这说明了总统的欧洲和亚洲政策之间的 "链接"，这将 "把两者编织在一起"。这位国家安全顾问说，美国希望围绕美国的 "领导力"，"确认世界上的民主国家和开放社会共同决定游戏规则的形象"。沙利文还说，"我们认为这一信息将在北京被听到。但这不是一个负面的信息，也不是针对任何一个国家。"

据法新社，然而，中国和台湾将是每个人的心头之患。美国中央情报局局长比尔-伯恩斯最近说，中国正在 "密切关注 "俄罗斯对乌克兰的入侵，并将从中了解到强行接管该岛的 "代价和后果"。他认为，"我认为中国对大西洋联盟一起应对俄罗斯的侵略行为施加经济代价的方式感到特别震惊。"

据白宫表示，美国总统拜登不会去朝韩之间的非军事区，而这是前总统特朗普在2019年与朝鲜领导人金正恩会面的地方，虽然进行了一次壮观的会晤，但没有改变该政权的路线。

拜登的国家安全顾问表示，美国认为朝鲜有 "真正的可能性 "在乔-拜登出访期间进行 "另一次导弹发射 "或 "一次核试验"。2006年至2017年期间，平壤曾六次试验核武器，朝鲜领导人将核武器视为获得国际影响力和确保其对国家无情控制的一种方式。

据朝鲜官方媒体报道，在面临冠状病毒疫情恶化的情况下，金正恩展示朝鲜的核能力的诱惑可能很大，目前朝鲜新冠病毒病例数已超过170万。

据华尔街日报今天报道称，拜登将借首次亚洲行寻求重新聚焦对抗中国。

拜登的亚洲之行周四开始，他将访问日本和韩国，这两个美国的亲密盟友希望美国更大程度参与亚洲事务。拜登还将着手加强与澳大利亚和印度的伙伴关系，并正式公布一项旨在加强与该地区贸易和投资往来的经济倡议，尽管一些盟友和伙伴对该计划的评价不一，认为它缺乏具体内容，而且没有扩大美国市场的准入。

新当选的韩国总统尹锡悦(Yoon Suk-yeol)将与拜登会晤，他希望重新加强与美国的防务关系，而此举可能会激怒朝鲜及其邻国中国。

俄罗斯入侵乌克兰也加剧了外界对中国的担忧。亚洲官员和安全分析人士说，在美国专注于欧洲战争的情况下，中国政府可能会放心大胆地加大对台湾的军事施压，并进一步扩大对周边邻国的外交、经济和其他形式的胁迫。

政治风险咨询公司Eurasia Group区域分析师Neil Thomas说：“拜登将在该地区受到热烈欢迎，因为中国的强硬外交政策促使许多国家希望通过与华盛顿建立更密切的关系来制衡北京。”

该报称，美国总统的国家安全顾问沙利文周三还与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通了电话。据白宫说，两人讨论了地区安全问题、乌克兰战争以及美中关系问题。中国官方通讯社新华社对两人会晤报道的措辞更为强硬，称杨洁篪指责美方在台湾问题上的实际行动与表态大相径庭，并谴责了美国在亚太地区拉帮结派的做法。

拜登在上任之初就把与中国的竞争确定为外交政策的首要目标，在贸易、安全和人权问题上采取了更强硬的姿态。在最近的一份政策文件中，拜登政府表示，美国虽然不寻求改变中国政府，但希望主要通过与盟友合作来影响中国的外部国际环境。

该报道称，这种对盟友的强调得到了大多数合作伙伴的积极回应。