朝鲜已完成核试验的准备工作 可能很快再度核试

朝鲜/核武

据韩国国家情报院周四透露，目前朝鲜有准备射弹迹象，核试验准备工作已就绪，朝方正在待机而动。此前美国也说，朝鲜可能进行核试验或远程导弹试验，甚至这两种试验都进行。

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韩国国家情报院19日当天在国会情报委员会以闭门形式举行的全会上作上述陈述。就朝方是否特意选在美国总统拜登访韩之际准备射弹的提问，国情院回答，院方已捕捉到相关征兆，且发现准备工作处于收尾阶段，朝方将在何时发射导弹或实施核试验都不足为奇。对于朝方可能发射的导弹种类，国情院推测其为洲际弹道导弹级别的武器。

美国国家安全顾问杰克·沙利文周三 也曾表示，“我们的情报确实反映出一个真实的可能性，即在总统访问该地区的前几天、访问当天或之后，朝鲜可能会进行进一步的导弹试验，包括远程导弹试验，或者进行核试验，或者坦率地说，两种都进行。” 他说：“我们正在为所有的突发事件做准备。”

据韩国国防部消息，防长李钟燮18日首次同美国国防部长奥斯汀通电话，双方就朝鲜试射弹道导弹、准备核试验等问题进行讨论。两国防长一致认为，朝鲜半岛等地区局势严峻，韩美开展紧密合作比任何时期都要重要。双方强烈谴责朝鲜近期频繁试射弹道导弹并准备实施核试验的行为，称这加剧了韩半岛和东北亚的紧张局势，对国际和平与安全构成重大威胁。

另外，有关朝鲜境内新冠疫情蔓延情况，韩国国家情报院提出，朝方疫情形势将于5月末至6月初期间触顶。之前，朝方一直主张新冠疫苗效果并不显著，不必接种。但在《劳动新闻》17日报道称“接种疫苗可有效预防感染新冠病毒”之后，朝方就新冠疫苗的态度正式改变。

就韩方提出的防疫合作提议，国情院称，在朝方接受外援方面，从优先顺序来看依次是中国、国际组织、美国和韩国。朝方似乎认为获得中方等外部援助可控制疫情，因此将先接受中方的医药品援助开展防控防疫。朝方尚未正式回应韩方有关抗疫援助的提议，国情院认为，朝方事实上拒绝接受韩方援助。