朝鲜称100万“发烧”者康复 世卫深表担忧

朝鲜疫情严重

在披露新冠疫情一周后，平壤5月18日表示，已经有100多万“发烧”患者康复。朝鲜似乎正试图封闭地应付疫情，专家表示深切担忧。

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朝鲜抗病毒总部18日，在国家媒体上宣布新增232,880个“发烧”病例和6个死亡病例。这意味著死亡总数达到62人，“发烧”病例超过170万。并补充说至少有691,170人仍处于隔离状态。

因朝鲜没有条件进行测试，外国专家认为大多数“发烧”患者是感染了COVID-19，而且实际感染人数几乎肯定比“发烧”人数要多，因为一些病毒携带者可能不会出现发烧或其它症状。

此外，在贫穷、药品、医疗设备和卫生设施非常有限的朝鲜，如何使100多万人迅速康复。一些专家分析，可能康复只是指发烧患者退烧后被从隔离区释放出来。

在全球范围内，新冠已经造成约630万人死亡，据信真正的死亡人数要高得多。爆发规模与朝鲜官方“发烧”统计数字类似的国家已证实各自有数千人死亡。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日说，朝鲜没有回应其关于提供更多疫情数据的要求。

谭德塞表示，世卫组织对朝鲜疫情的进一步传播风险深表担忧。他还指出，该国有大量潜在患者，他们更有可能感染严重的COVID-19。

WHO紧急情况负责人瑞安（Michael Ryan）博士说，不受限制的病毒传播可能导致新的变种，但除非各国接受帮助，否则WHO无能为力。

据朝中社18日报导，在17日的执政党政治局会议上，朝鲜官员继续表示，相信朝鲜能够靠自己的力量克服危机，政治局成员讨论了“继续保持整体防疫战线的大好机遇”。

据路透社17日报导，韩联社的消息来源说，自中共病毒流行两年多以来，朝鲜首次启动国际航班，其中高丽航空（Air Koryo）的三架飞机于16日飞往中国渖阳，并于当天晚带着医疗用品飞回。

韩联社援引一位消息人士的话说：“他们可能会操作更多的航班，因为他们这次运送的数量似乎还不够”。

中国外交部的一位发言人说，他不知道这些报导，也没有详细说明对朝鲜的任何援助。

据总部设在韩国的NK News报导，卫星图像显示5月15日，朝鲜首都平壤的一个国际机场周围有异常活动，可能是为飞行做准备。