美国总统22日傍晚到达日本 四国峰会澳大利亚总理换人

拜登亚洲行

美国总统拜登于日本时间22日傍晚从到访的韩国抵达东京都内的美军横田空军基地。这是拜登上任后首次访问日本。据白宫称，22日没有官方活动的计划，从23日起，将与日本首相岸田文雄会谈，同日，他还将宣布建立以美国为首的新经济区构想“印太经济框架（IPEF）”。24日，将参加于上午10时20分在首相官邸举行的日、美、澳、印“四边机制”（Quad）首脑峰会（Quad）。

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拜登总统原预定将在24日晚上与澳大利亚总理斯科特·莫里森和印度总理纳伦德拉·莫迪举行首脑会谈，但是莫里森率领的保守派政党自由党和国家党执政联盟在21日举行的联邦议会选举中败给了澳大利亚工党（Labour Party），工党党魁安东尼·阿尔巴内塞（Anthony Albanese）23日将就任澳洲新总理，并将作为澳大利亚新总理赴日访问。

访问日本前，拜登22日在首尔会见了现代汽车集团负责人，他感谢该公司宣布在美国建设电动汽车（EV）工厂，并在发表讲话时称，“制造业正在重返美国”。拜登政府计划到 2030 年将美国 50% 的新车销售用于电动汽车。

之后，他在韩国总统尹锡悦的陪同下一起视察首尔南部的美国空军基地，然后离开韩国。

另据报道，澳大利亚反对党工党在澳大利亚大选中获胜后，岸田文雄首相向工党领袖阿尔巴内塞发去贺电，岸田首相在贺电中说： “日本和澳大利亚是共享自由、民主、基本人权和法治等基本价值观的‘特殊战略伙伴’。希望共同努力实现‘自由开放的印太地区’。岸田表示很高兴能在东京见到阿尔巴内塞。

阿尔巴内塞将出席24日在东京举行的日美澳印“四边机制”首脑峰会。日本内阁官房副长官木原诚二22日在富士电视台的节目中表示：“我认为新总理阿尔巴内塞将参加“四边机制”首脑峰会。我听说他明确表示将来日本。”