澳洲新总理就职：澳中关系是个困难问题 赶赴东京出席四方安全对话

澳洲工党党魁阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)今天宣誓就职,成为第31任总理。有关如何处理对华关系,他在记者会上表示,澳中关系是一个困难的问题。据法新社报道,阿尔巴尼斯就职后,随即和外交部长黄英贤飞往东京的飞机,准备出席四方安全对话(Quad)。

在完成宣誓就职之后,阿尔巴尼斯首次以总理身份召开记者发布会,谈及澳中关系,他表示澳中关系是一个困难的问题。他认为,在双边关系中发生改变的是中国而非澳洲。

阿尔巴尼斯说:“作为总理,我要做的是,我的外交部长黄英贤会做的是把澳洲的国家利益放在首位。把澳洲的价值观放在首位。” 事实上,阿尔巴尼斯的首场记者会就做出了一些改变,把身后的澳洲国旗在旁边增加了原住民和托雷斯海峡岛民旗帜。

法新社报道称,阿尔巴尼斯和外交部长黄英贤已经登上飞往东京的飞机,出席四方安全对话(Quad),并将会晤美国、印度和日本领导人。

黄英贤在一份声明中说:“上任第一周前往四方安全对话会议表明我们相信这种伙伴关系对自身的安全是多么重要。”

她强调:“我们将把新能源和更多议题带到谈判桌上,其中包括在经历了失去的十年之后,我们对气候变化采取行动的承诺。”

周日晚些时候,美国总统拜登致电阿尔巴尼斯,祝贺他胜选,并感谢他选择前往东京参加会议。

迪肯大学(Deakin University)阿尔弗雷德•迪肯公民与全球化研究所全球伊斯兰政治研究项目(Global Islamic Politics at the Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalisation)主席格雷格·巴顿(Greg Barton)对澳媒ABC电台说,在本周的会议上日本和印度将摸清澳洲与亚洲接触的态度。

另一位在亚洲拥有深厚长期联系的老朋友——法国——定会寻找和澳洲重建关系的机会。

美国自然也将审视澳洲未来的动向,即在工党政府领导下,澳洲准备为四方安全对话和“奥库斯”(AUKUS)澳、英、美三方安全协议做出何种贡献。

据巴顿教授表示,奥库斯如何改变澳洲眼前的安全环境在操作层面上的细节并没有被完全阐明。他还指出,与四方安全对话一样,澳洲的潜在利益和威胁议题远远超出了核心的国防和安全范畴。

与此同时,中央社报道注意到,中国政论写手「牛弹琴」则在澎湃新闻发表文章说,不管莫里森「怎么竭尽全力,怎么对中国泼脏水」,还是丢掉了总理的宝座。并指阿尔巴尼斯是「陆克文小弟」,曾拥立陆克文复任总理有功,也提到他会说中文,竞选期间曾被莫里森「极度抹黑」。

该篇文章针对今后的澳中关系直指,事实上,在一些问题上,阿尔巴尼斯的对中国政策「比莫里森也好不到哪里去」,指责中国也是常态。而阿尔巴尼斯就职后马上就到日本,参加美印日澳四国峰会。「峰会针对什么?别问我,你肯定懂的」。