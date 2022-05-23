美国总统拜登会见日本天皇并与岸田首相会谈

日本/美国

5月23日，正在日本访问的美国总统开始了访问日本的一系列行程。上午10点左右，拜登访问日本皇宫，礼节性拜会天皇。这是德仁天皇在2013 年 12 月作为皇太子会见作为副总统的拜登以来第二次与拜登会面。天皇表示：很高兴能够再次见到您。

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天皇还说：“感谢您百忙之中首先来到皇宫御所。拜登则表示：“很荣幸能受邀来到御所。”

23日上午，日本首相岸田文雄在东京元赤坂迎宾馆会见了美国总统拜登。在会谈时拜登表示：“美日同盟长期以来一直是印太地区和平与繁荣的基础，我们将继续全力参与日本的防卫。”岸田指出：俄罗斯入侵乌克兰动摇了国际秩序的基础，企图单方面以武力改变现状，在世界任何地方都是绝对不能允许的。

岸田首相还在会见后的记者会上指出：“我已经表明加强联合国改革的必要性，包括对国际社会的和平与安全负有重大责任的安理会的改革，拜登总统也表示支持。”拜登总统同时支持日本成为联合国安理会常任理事国。

岸田文雄还宣布，日本将加入美国主导的“印太经济框架”（IPEF）， 他还呼吁美国重返跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

岸田首相表示，“美国对印太地区经济秩序的参与越来越重要，我们欢迎拜登总统发起的‘印太经济框架’，日本将参与并与之合作。”

他说：“从战略的观点看，我们希望美国重返TPP。”

岸田首相还表示，“随着安全环境变得更加严峻，我和拜登总统再次确认了迫切需要加强日美同盟的威慑力和应对能力。”

他还表示：“我表达了决心大幅增强日本的防卫能力并确保增加国防开支，我和拜登总统在扩大和发展日美两国的安全保障和防卫合作上达成共识。”