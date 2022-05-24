四国首脑峰会闭幕：谴责俄罗斯 牵制中国

四方安全对话

日本、美国、澳大利亚和印度24日上午在日本首相官邸举行了“四方安全对话”（Quad）首脑峰会，与会国家的一些领导人强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰，考虑到在经济和军事方面都在崛起的中国，四国首脑就包括尖端半导体研发和加强供应链等经济安全领域在内的广泛合作进行了讨论，四国首脑表示，将以法治为基础实现“自由开放的印太地区”。

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这是自去年9月美国华盛顿峰会以来的四国首脑第二次举行面对面的峰会，也是在日首次举行峰会。会议开始时，主持会议的岸田文雄首相在提到俄罗斯入侵乌克兰时指出：“我们绝不能允许印太地区发生同样的事情，在严峻的形势下，向国际社会展示我们的团结和对共同愿景的责任意义重大。”

岸田指出，我们就乌克兰局势对印太地区的影响坦诚交换了意见，他强调： “我们绝不能允许以武力单方面改变现状，尤其是在印太地区。”

拜登总统表示：“我们作为民主主义的密切伙伴站了出来，我们为了共同的价值观和愿景站了出来，‘四边机制’有很多工作要做。”

与此同时，与俄罗斯关系友好的印度总理莫迪没有直接提及俄罗斯，而是强调了民主的重要性。

四国首脑对乌克兰局势的“灾难性冲突”表示担忧，并确认有必要尊重任何地区的主权和领土统一的原则，四方领导人会后发表联合了声明，除以避免指名的方式谴责俄罗斯入侵乌克兰，不允许以武力单方面改变现状，谴责朝鲜推进核导开发以外，联合声明还写入了应如何在印太地区展开合作的内容：

▽、未来5年进一步支持和投资基础设施发展的政策。

▽、启动应对气候变化问题的新框架。

▽、将建立太空领域的合作机制，例如向各国提供日本、美国、澳大利亚和印度4个国家的卫星数据。

他们同意在未来五年内为该地区的基础设施发展提供超过500亿美元的支援和投资，以实现“自由和开放的印太地区”。考虑到中国巨大的经济圈构想“一带一路”，准备支持和应对面临债务危机的发展中国家，并向周边国家提供卫星信息，帮助防灾和应对气候变化。