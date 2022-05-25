拜登前脚离开远东 金正恩下令发射3导弹

朝鲜/再射导弹

据韩国军方联合参谋本部25日报告消息，朝鲜从首都平壤的顺安附近向日本海发射了3枚弹道导弹，分别约在早晨6点、6点37分、6点42分发射。

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根据韩军联合参谋本部25日称，朝鲜当天早晨从首都平壤的顺安附近向日本海发射了3枚弹道导弹。日本政府也发布消息称，探测到发射了2枚弹道导弹，可能落入了日本专属经济区（EEZ）外。据称另1枚正在分析中。从轨道等来看，2枚导弹种类不同的可能性较高。

根据共同社今天报道称，此次发射是在美国总统拜登24日刚结束就任以来首次日韩访问后。防卫相岸信夫向媒体指责称“这是明显的挑衅行为，绝不能容许”。日本政府已通过北京的大使馆渠道向朝鲜提出了抗议。目前未接到对飞机或船舶造成损失的消息。

报道引述韩军消息称，3枚分别约在早晨6点、6点37分、6点42分发射。岸信夫称，首枚的最高高度约为550公里，飞行了约300公里。6点42分前后发射的导弹最高高度约50公里，通过不规则轨道飞行了约750公里。据分析，首枚可能采用了通过高角度抑制飞行距离的“高弹道轨道”发射。

这是朝鲜自12日以来再次射弹。若包含巡航导弹在内，是今年第16次。

日本首相岸田文雄25日在官邸向媒体称：“我已指示收集信息、确认船舶等安全。详情正在确认。”

据韩国总统府宣布，将召开总统尹锡悦主持的国家安全保障会议（NSC）。