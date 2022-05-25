菲律宾：国会今认证小马科斯当选总统

菲律宾

菲律宾议会周三宣布费迪南德-马科斯为该国第17任总统，此前小马科斯在5月9日的选举中以压倒性优势赢得了超过3160万张选票胜选，此选票总数是另一位最接近他的竞争对手莱尼-罗布雷多的选票的两倍以上。小马科斯应于下个月上任。

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菲律宾议会众议院议长艾伦-维拉斯科勋爵在国会两院批准后宣布说， "我在此宣布小费迪南德-邦邦-罗曼德兹-马科斯为菲律宾共和国正式当选的总统。"

法新社说，将于下个月上任的菲律宾已故同名独裁者的儿子小马科斯在5月9日的总统选举中以58.8%的选票战胜了即将离任的副总统莱尼-罗布雷多。他是自1986年他的父亲被推翻以来第一位赢得绝对多数的总统候选人，他的家人当年被迫流亡到美国。

小马科斯的胜利见证了马科斯家族在被人民起义赶出菲律宾36年后，重新掌权。

菲律宾新总统据称将沿袭前任罗德里戈-杜特尔特的主要政策，杜特尔特的女儿萨拉-杜特尔特是小马科斯在选举中的竞选伙伴。

在他的任期内（2016-2022年），杜特尔特总统以牺牲美国为代价，与中国走得越来越近，据他称是避免在南中国海的领土争端中与中国政府对抗。