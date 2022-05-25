路透社揭文件：中国寻求太平洋岛国警务、安全合作

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密克罗尼西亚联邦（FSM）总统戴维·帕努埃洛（David Panuelo）在给路透社看到的 21 位太平洋地区领导人的一封信中表示，他的国家或将报告“预先确定的联合公报”应该被拒绝，因为他担心这可能引发一场中西方之间的新“冷战”。

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据路透社今天报道称，中国外长王毅将于5月26日至6月4日访问八个与中国建交的太平洋岛国。王毅应于周四抵达所罗门群岛，尽管澳大利亚、美国、日本和新西兰表示反对，但该群岛最近与中国签署了一项安全协议，西方这些国家担心这会扰乱地区安全并让中国在太平洋获得军事立足点。

中国对此予以否认，称该协议侧重于国内治安，西方国家的批评是干涉所罗门群岛的主权决策。

中国外交部发言人汪文斌在北京举行的例行媒体吹风会上被要求对这封信作出回应，他对此并不知情，并补充说，中国和南太平洋国家“是相互尊重的好朋友和好伙伴”。 、平等互利、共同发展”。他说：“我完全不同意中国与南太岛国合作将引发新冷战的说法。”

路透社说，王毅此访将“巩固政治互信，拓展务实合作，深化人文交流，共同构建更加紧密的中国太平洋岛国命运共同体”。

密克罗尼西亚联邦政府与美国签署了防务协议，并与中国签署了经济合作协议，但拒绝就这封信向路透社发表评论。

但一项涵盖中国与太平洋岛屿之间安全和贸易的区域性协议将代表北京将重点从双边关系转向在多边基础上与太平洋打交道，并可能增加华盛顿及其盟友的担忧。中方在斐济会晤前分发了中国—太平洋岛国共同发展愿景文件草案和五年行动计划。

声明称，中国与太平洋岛国将“加强在传统和非传统安全领域的交流与合作”。文件称，中方将通过双边和多边方式，为太平洋岛国举办中高级警务培训。

该行动计划概述了 2022 年关于执法能力和警察合作以及中国提供法医实验室的部长级对话。

公报草案还承诺在数据网络、网络安全、智能海关系统以及太平洋岛屿在技术进步、经济发展和国家安全方面“采取平衡的方式”进行合作。公报还提出建立中国-太平洋岛国自由贸易区，支持应对气候变化和健康问题。

帕努埃洛在给其他领导人的信中说，公报将把与中国有外交关系的太平洋岛屿“拉近北京的轨道，本质上将我们整个经济和社会都与它们联系在一起”。帕努埃洛强调了随着美国和中国在台湾问题上的紧张局势升级，陷入冲突的风险。

帕努埃洛说，“然而，中国控制我们的通信基础设施、我们的海洋领土和其中的资源以及我们的安全空间的实际影响，除了对我们的主权产生影响外，还增加了中国与澳大利亚发生冲突的机会，日本、美国和新西兰，”他补充说，中国提供的海关系统将导致“对居住、进出我们岛屿的人进行生物数据收集和大规模监视”。他还批评澳大利亚在气候变化问题上缺乏行动。

澳大利亚新任总理安东尼·阿尔巴内塞本周承诺增加对太平洋岛屿的气候融资，称气候变化是它们面临的主要经济和安全挑战。

当被问及路透社的报道时，澳大利亚外交部长彭妮·黄说：“中国已经表明了它的意图。”她说，“澳大利亚新政府的意图也是如此。我们希望帮助建立一个更强大的太平洋大家庭。我们希望为太平洋带来新的能源和更多的资源。”周四前往斐济的澳大利亚新外长承诺增加太平洋岛国公民工作和移民澳大利亚的机会。