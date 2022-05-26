巴基斯坦前总理求回锅组织长征抗议

巴基斯坦/伊姆兰·汗

巴基斯坦前总理伊姆兰-汗组织他的支持者在5月25日与他一起向首都进行 "长征"示威，26日和平散去之前，前总理向现政府发出限期组织大选通牒。

巴基斯坦前总理伊姆兰-汗周四今天向现政府发出最后通牒，要求在六天内举行选举，否则将面临新的抗议活动，此前伊姆兰-汗带领几千名支持者步行进入伊斯兰堡抗议，稍后伊姆兰-汗要求追随者和平散去。

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据法新社今天报道称，巴基斯坦前总理伊姆兰-汗曾要求他的支持者在星期三与他一起向首都进行 "长征"示威。但他并没有像他希望的那样动员更多的人，因为警察使用了所有可能的手段来劝阻他的支持者响应这一呼吁。周三上午，警方已经在严密的安保下锁定了首都，并封锁了通往首都的几条大道，以防止伊姆兰-汗的巴基斯坦人民解放运动党（PTI）的成员到首都抗议。

警察与试图清除伊斯兰堡公路上的路障的示威者之间一整天都发生混战，警察在一些地方使用了催泪瓦斯。傍晚时分，最高法院的一项命令最终迫使警方允许游行者进入首都。

今年4月10日，伊姆兰-汗被议会一项不信任动议推翻，此后他在全国各地组织了大型集会，向脆弱的执政联盟施压，他说执政联盟是由一个 "外国阴谋 "强加的傀儡。

经过紧张的一天一夜，这位前板球明星于周四上午在首都中心向几千名信徒发表讲话。示威参加者远远少于他所希望的人数，伊姆兰-汗稍后说结束游行。

据伊姆兰-汗宣讲说，“我给这个外国“进口”政府的信息是，它必须在六天内宣布选举。” 他说："要解散议会，在6月举行选举。"他警告说，如果不这样做，他最早将在下周举行另一次集会。

法新社说，但新总理谢巴兹-谢里夫并不打算屈服于这一禁令。谢里夫说，"我们不会接受这种指令。选举日期将由本总理府决定。" 谢里夫今天下午对国民议会说，"如果伊姆兰-汗认为他可以勒索我们，他就错了。"

法新社注意到，伊姆兰-汗的演讲结束后，他的支持者和平地散去，巴基斯坦全国的局势恢复正常。

据政治分析家卡马尔-切马（Qamar Cheema）说，这次示威对伊姆兰-汗来说是一次失败，因为警察的镇压使他无法像他所设想的那样让他的人民在街上示威更长时间。他认为，"只有3万人，待在在伊斯兰堡，面对强大的警察，根本打破伊姆兰-汗的反抗势头，这不是一个好主意。如果人来的人多，他就不会发出长达六天的最后通牒。伊姆兰-汗没有讨价还价的能力。"

巴基斯坦政府周二曾表示，它决心防止发生一个只旨在 "分裂国家和传播混乱 "的事件。

按进程，举行议会选举的最后期限是2023年10月，也就是伊姆兰-汗原来的任期结束时间。经过一些犹豫，政府似乎已经做出选择，试图在投票前将国家的经济重新纳入正轨。

法新社说，伊姆兰-汗已经被推到了一边，因为他自己的联盟已经解体，主要原因是经济衰败，过去三年零增长，高通胀，卢比疲软，债务不断增加。

巴基斯坦最高法院已向当局发出通知，要求释放过去24小时内被警方拘留的人。据政府称，自周一以来，共有1700人被逮捕，警方提前搜查了伊姆兰-汗所在的党派PTI成员的住所。

尽管伊姆兰-汗的一些支持者对长征示威尝试感到失望，但他们说他们准备听从伊姆兰-汗的命令。"卖衣服的Muhammad Uzair说："无论伊姆兰-汗决定什么，我们都服从他。但他警告说，“我们已经准备好在六天后回来。”

据法新社，伊姆兰-汗于2018年当选，伊姆兰-汗谴责了谢里夫的巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）和布托家族的巴基斯坦人民党（PPP）所象征的精英腐败，这两个长期敌对的政党几十年来一直主导着巴基斯坦政治。

伊姆兰-汗力图紧紧抓住权力，不惜让巴基斯坦社会进一步分化。几个月来，伊姆兰-汗一直在大放厥词，声称他的倒台是美国策划的 "阴谋 "的结果。这项指控被华盛顿回击是胡思乱想。

但最后伊姆兰-汗不得不接受，穆盟-民族党和人民党将重新执政，这次却是联合政府。