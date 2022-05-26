平壤违禁多射导弹 安理会不顾中俄会否决 今晚讨论制裁

联合国安理会/朝鲜

尽管有可能遭到中国和俄罗斯的否决，但联合国安理会决定周四晚上就一项加强对朝鲜的国际制裁以惩罚平壤频发导弹的决议进行表决。过去，朝鲜进行了六次核试验，在2017年受到安全理事会一致通过的三套严厉经济制裁。从那时起，安理会从未设法在这个问题上重新获得团结。

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据法新社今天报道说，安理会5月份的现任主席国美国已经起草了一份决议，其中包括进一步减少平壤的石油进口等制裁内容。据一位美国高级官员称，当时一致通过的2017年安理会决议要求在发生像朝鲜周三可能进行的洲际弹道导弹发射时进行额外制裁。

这位美国高级官员称，这是该决议的条件之一。他说："这正是发生的事情，这就是为什么我们认为现在是采取行动的时候了。"

最近华盛顿方面警告说另一次的朝鲜核试验迫在眉睫。据一位不愿透露姓名的外交官说，“如果发生核试验，北京可能会同意采取新的制裁措施。但不是为了这些个导弹试验。”

据中国驻联合国代表团的一位发言人告诉法新社，"我们不认为美国的决议能解决任何问题。" 中国驻联合国代表团的一位发言人说，“中国提议安理会就朝鲜问题发表声明，但这一建议在美国被当成了耳旁风。”这位发言人还说，美国知道缓和局势的最佳方式是什么，但它根本不愿意这样做。

美国的计划将把朝鲜每年被允许进口的原油数量从400万桶减少到300万桶（52.5万吨到39.375万吨）。每年限制在50万桶的精炼油进口将减少到37.5万桶（或46,875吨）。该文本还将禁止朝鲜出口矿物燃料和钟表，以及向平壤出售或转让任何烟草和烟草制品。草案还规定了对个人和公司的制裁。

该草案还将阻止向朝鲜提供信息和通信资源，以打击平壤为规避国际制裁而开发的网络活动。

据法新社说，当被问及中国和俄罗斯可能的否决权时，这位美国高级官员只说：“我们认为这项决议会得到强有力的支持，因为这显然是一个对我们以及我们在日本和韩国的盟友都非常重要的问题。”

一位不愿透露姓名的安理会大使说，在这个问题上，可能的否决票将给联合国带来负面影响。这位外交官说，平壤正在发展弹道导弹计划中取得进展，继续发展扩散性核活动，并违反安全理事会决议。但 安全理事会在这一危机上的分裂是错误的。他说，这是个核扩散的关键问题。

这位外交官员称，"在这个问题上，我们应该优先考虑安全理事会的五个拥核国家"（美国、俄罗斯、中国、英国和法国）的团结一致。"他坚持说，"如果草案被否决，这对朝鲜的年轻领导人来说将是一个大好消息，届时我们却将处于一个困难的境地，无法保持压力以建立一个有效的制裁制度。”

过去，朝鲜进行了六次核试验，在2017年受到安全理事会一致通过的三套严厉经济制裁。从那时起，安理会从未设法在这个问题上重新获得团结。中国和俄罗斯甚至还起草了一项决议，推动以人道主义理由放松对平壤的制裁。

据外交官称，虽然朝鲜已经发展了弹道武器并拥有数枚核弹，但它还没有设法将这两种技术结合起来。

朝鲜周三的导弹发射是在美国总统拜登离开该地区，重申在平壤的核威胁面前对首尔和东京的支持后不久进行的。