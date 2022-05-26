斯里兰卡持续动荡 要求总统家族下台诉求反因日常缺吃少穿而滞后

斯里兰卡

斯里兰卡局势持续动荡。在全国各地都举行了多达一个多月的抗议活动，要求拉贾帕克萨家族全体下台，但示威的动员工作似乎停滞不前。原因是2300万斯里兰卡人正在遭受可怕的危机，他们更关心的是他们的日常生存。

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斯里兰卡正在受到历史性经济和社会危机打击，抗议者要求执政的部族下台走人。据本台在斯里兰卡科伦坡的特派记者耶莱娜-托米奇报道称，2300万斯里兰卡人正在遭受可怕的危机，他们更关心的是他们的日常生存。

在总统官邸前的加勒面孔广场是示威持续的组织营地。本台记者采访名为罗尚-雅黑亚的示威者。据他说，“我从第一天起就在这里了，就像这个广场上的其他所有的人一样。对我们大多数人来说，这不是个人的挣扎。我们是在为我们孩子的未来，为下一代而奋战。三十多年来，我们看到了充满种姓、种族、性别造成的分裂，我们不想再看到这种情况，我们希望它停止。我们希望团结与和平。泰米尔人、僧伽罗人、佛教徒、基督徒、穆斯林...都是这个国家的一部分。每个人都有权利；有权利表达自己，有权利示威。所以我们要保护我们的自由。这就是我们在这里为之奋斗的事业。”

但这场斗争远未结束。示威计划在两星期后进行一次新的大规模动员。

示威者批评说，当局并不关心我们的每一天。他们所做的只是更换官员，而没有采取任何实际行动来解决问题。我们在挣扎，我们在受苦，我们没有汽油，没有电，没有食物......通货膨胀正在爆炸。这个政府必须被炒鱿鱼，他们必须下台亚洲。