菲律宾新总统：不允许中国 "践踏 "其在南海的权利

菲律宾/中国/南海

高票当选的菲律宾总统小费迪南德-马科斯周四（5月26号）警告说，他将维护国际仲裁法庭对南海主权争议的判决，不会允许中国 "践踏 "菲律宾在南海的权利。

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菲律宾和中国在南海的几个区域存在争议。马科斯在接受当地媒体采访时说："我们有一个非常重要的对我们有利的裁决，我们将利用它继续维护我们的领土权利。这不是一个索赔。这已经是我们的领土权利。“

小马科斯所指的是荷兰海牙常设仲裁法院在2016年7月做出了有利于马尼拉的裁决，认为中国的南海“九段线“主张在国际法下没有效力，在菲律宾200海里专属经济区（EEZ）范围内，只有菲国有权利用天然资源。

法新社指出，中国对这个仲裁结果置之不理，而即将离任的菲律宾总统杜特尔特为了不得罪北京选择了不坚持，希望得到数十亿美元的中国投资作为回报。但周三被宣布为总统并将于将在6月30日就职的马科斯说，他不会允许菲律宾的海洋海岸权利被践踏一毫米，他说："我们正在谈论中国，我们正在持续不断地与中国交谈，并发出坚定的声音。 "

他补充说："我们不能与他们开战。这是我们今天最不需要的东西。”

法新社称，菲律宾当选新总统还是采用了其前任杜特尔特的主要政策，其女儿萨拉-杜特尔特也是其竞选伙伴，而且被宣布为新的副总统。但在外交政策方面，马科斯说他不想采用其前任的 "非正统做法"，杜特尔特曾经以其煽动性的言辞和不可预测的性质使外交官感到不安。

对于与中国和美国的关系， 菲国新总统说希望在中国和美国之间取得平衡，而这两个国家争相与菲律宾政府建立最密切的关系。马科斯指出菲律宾是地缘政治巨头中的一个小角色。所以必须制定自己的路线， "小马斯科对于外交显然采取的是实用主义策略，他认为必须找到一个独立的外交政策，但是与所有人都是朋友。

法新社报道引述总部设在马尼拉的智囊团国际发展与安全合作组织的研究员切斯特-卡巴尔萨说，南海争端是马尼拉与北京关系的一个主要绊脚石，需要得到解决。他认为："如果小马科斯和中国国家主席习近平没有突破，北京将在我们与中国的战略关系中占据更多优势。“

美国与菲律宾和马科斯家族有着复杂的关系。 小马科斯是前同名独裁者的儿子，华盛顿支持其父亲作为前殖民地的领导人达20年之久，后来在巨大的抗议声中推动他辞职，流亡到夏威夷。

小马科斯也是他父亲1986年被推翻后第一个赢得绝对多数的总统候选人。

在局势高度紧张的时候，美国热衷于维持与马尼拉的安全联盟，其中包括一项共同防御条约和允许美国军队在菲律宾的几个基地储存设备。