东帝汶发生6.2级地震

东帝汶/地震

东帝汶、印度尼西亚和远在澳大利亚的地方，今天都有强烈的6.2级地震感，但各地没有立即报告伤亡或损失。海洋方面曾警告地震可能会引发海啸。东帝汶位于太平洋 "火环 "上，那里的板块构造交汇导致地震活动频繁。

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根据美国地球物理研究所（USGS）的修订估计，这次6.2级地震在格林尼治标准时间2:36左右发生在东帝汶岛东端的49公里深处，该岛由东帝汶和印度尼西亚共享。当地消息称东帝汶首都帝力有短暂的震感，但在该岛更东边的地方震感更明显，而且远在澳大利亚的达尔文也有震感。

地震在东帝汶城镇Lospalos附近最为强烈，但当局仍在评估情况，没有对损失或可能的伤亡作出任何报告。

在帝汶海对面的澳大利亚达尔文，人们也强烈感受到了地震。

在印度尼西亚，据国家应急管理机构称，地震引发了恐慌，并促使人们疏散摩鹿加群岛西南部的建筑物。当局没有报告任何损害或伤亡。

据一个联合国海啸监测机构警告说，这次地震 "可能产生影响印度洋地区的海啸"。然而，该地区没有任何国家当局发布海啸警报。澳大利亚气象局在其推特账户上说："在达尔文感觉到地震后，澳大利亚没有海啸警报。

据法新社今天报道说，东帝汶位于太平洋 "火环 "上，那里的构造板块交汇导致地震活动频繁。2月，邻国印度尼西亚苏门答腊岛北部发生的6.2级地震造成至少8人死亡。2004年，一场9.1级的地震袭击了苏门答腊岛的海岸，并引发了海啸，导致整个地区22万人死亡，其中包括印度尼西亚的约17万人。

东帝汶是东南亚最年轻的国家，拥有130万人口，在2021年4月受到旋风Seroja的严重打击，该旋风在帝力造成严重的洪水，并导致约40人死亡。