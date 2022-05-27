日本研发出9分钟检出新冠病毒设备

日本/研发9分钟检测出新冠病毒

日本理化学研究所的主任研究员渡边力也与东京大学教授西增弘志等人组成的研究小组开发出了可在9分钟以内检测出新冠病毒的设备。检测成本和灵敏度与PCR检测相当，适合在大型检测中心等使用。最快将在2022年度内达到实用化。

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据日本经济新闻今天报道说，日本理研等开发出9分钟检出新冠病毒的设备。

PCR检测的准确度高，但需要大约1个小时才能出结果。抗原检测不需要特殊设备，可以当场检测，但准确度低。能够迅速当场以高精度检测的技术存在需求。而用新设备检测时，将从唾液和鼻拭子采集的样本跟试剂一起放入设备中。原理是跟病毒的RNA发生反应后会发光。通过调整试剂等提高了感光度。全自动检测病毒量只需要大约9分钟。

根据该报道，需要增加PCR检测所需要的病毒基因的过程，可以缩短时间。单次检测成本大约为200日元，跟PCR检测和抗原检查相当。研究小组实际利用患者的样本确认了性能。通过改变试剂的成分，还以高精度检测出了新冠变异毒株。

该报道称，设备的尺寸为长约1.2米、宽约0.7米。可以在大型检测中心等引进，为了向诊疗所等推广，今后将把尺寸减小到50厘米见方。实用化时，预计由希森美康负责销售。

该报道原文链接：https://cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/48695-2022-05-27-10-33-25.html