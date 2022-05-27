苹果产业链转进越南设厂

苹果选越南建厂

在全球疫情催化下，苹果对产业链布局的思路正在发生变化，目前大陆苹果供应链公司在越南投资设厂，就有立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等，以应对苹果供应链风向的变化。

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21世纪经济报导，印度和越南是承接苹果产能主要阵地，不过印度以台系组装厂居多，越南则是大陆果链供应商去投资设厂。

目前在印度，有台湾的鸿海、和硕与纬创三家果链代工厂设厂；大陆苹果供应链公司在越南投资设厂的就有立讯精密、歌尔股份、裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学。

其中，歌尔股份和裕同科技是率先在越南投资设厂的果链公司，2012年歌尔股份成立越南歌尔电子，注册资本为400万美元，2019年又成立越南歌尔科技。

去年，越南歌尔科技营收人民币206.51亿元，淨利润达人民币12.8亿元。歌尔股份在越南主要业务是苹果耳机的组装。

裕同科技则在2011年越南建立了首个生产基地，2019年4月曾购买原租赁使用的厂房以及土地使用权，斥资人民币6,034万元；2020年4月还透过可转债发行募资人民币14亿元，其中就包括募投越南、印尼扩建电子产品包装盒生产线专案。

立讯精密于2016年在越南设立公司，并于2019年在越南新设两家公司，2020年增资。立讯精密越南工厂也承接苹果耳机组装。

美盈森则于2017年在越南成立公司，去年美盈森董秘刘会丰表示，前往越南设厂主要是为了跟随客户，去做配套包装，“如果从境内把包装运过去成本就太高了，而且我们不去就把客户丢了。”今年5月11日在互动平台介绍，目前在越南河南、同奈、北宁三地拥有制造基地。

玻璃盖板厂商蓝思科技，则选择于2017年收购越南胜华，产品线为生产玻璃保护盖。领益智造也于2020年透过光弘投资共同出资1.2亿美元设立越南子公司。

分析人士认为，从客观角度来看，一方面是大陆劳动力成本上升，而东南亚仍旧拥有大量廉价劳动力，苹果在东南亚设置生产线，可以获得更高的利润。另一方面，印度、越南市场是潜力巨大的新兴市场。

除了这些因素以外，苹果公司也希望供应链更多样化，以降低各种因素导致潜在供应链风险。