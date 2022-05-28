镍将大大影响新能源汽车未来的发展趋势

镍价飙升

新喀里多尼亚是全球最大的镍生产国之一。尽管担心来自中国对镍的大量需求，伦敦金属交易所 (LME) 的镍价仍上涨。随着电动汽车销量的增加，未来将受到能源转型的推动。

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为新喀里多尼亚的南部镍厂工作。 Prony Resources 生产广受欢迎的电池用镍钴中间体混合物，该公司可以悄然崛起。镍价已趋于平静，但仍处于高价位，接近每吨 30,000 美元。

纽约证券交易所在周五结束了一周的上涨，这是两个月以来的第一次，在阵亡将士纪念日长周末前夕，美国的通胀指标令人放心。

在伦敦和上海的世界金属市场上，围绕乌克兰、韩国和台湾战争的国际紧张局势仍然加剧了疑虑。

德国商业银行分析师芭芭拉·兰布雷希特在接受法新社采访时表示：“除了对俄罗斯供应下降的担忧外，对中国需求的担忧正在阻止价格回升”，中国是工业金属的最大消费国。

这位分析师继续说道：“然而，从中期来看，镍需求的前景仍然非常好”，因为 2021 年全球电动汽车的销量呈爆炸式增长。

国际能源署 (IEA) 发布的年度报告显示，2021 年全球销量为 660 万辆，其中一半在中国，电动汽车销量在一年内翻了一番，现在占新车销量的 10%。在星期一。

德国商业银行分析师兰布雷特女士表示：镍、锂甚至钴等许多金属对于制造电动汽车电池来说都是必不可少的：它可以提升动力电池能量密度，使得电池体积变小。 “镍是未来受益最多的金属：去年以电池需求为代表的全球镍需求份额已增至 7%”，而前一年为 4%”。

在伦敦金属交易所上，三个月交割的一吨镍周五收于 28,437 美元 (+4.56%)，上周五收 27,973 美元。一周以来，涨幅较为温和，为1.66%。