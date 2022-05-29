尼泊尔客机起飞后失联 机上22人生死未卜

飞机失事？

尼泊尔一架客机29日上午起飞不久后失联，飞机上共有19名乘客和3名空乘人员。尼泊尔军方表示，该客机疑似已经坠毁，军方已经锁定坠机地点，但大雪迫使当天的搜索行动被取消。

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综合媒体报道，当地时间上午9时55分，一架编号为9N-AET的尼泊尔塔拉航空（Tara Air）的轻型飞机，从首都加德满都西北部200公里外的博卡拉（Pokhara）起飞，前往乔姆瑟姆（Jomsom）。飞机上共有19名乘客，其中包括13名尼泊尔人，4名印度人和2名德国人。飞机起飞后不久便与控制塔台失去了联系。

事发后，尼泊尔电信公司追踪到客机机师手机信号的最后位置后，尼泊尔军方立刻派遣直升机，通过陆地和空中途径向坠毁地点移动搜救。

尼泊尔内政部发言人波可哈瑞（Phanindra Mani Pokharel）说：“恶劣天候很可能打乱搜寻任务。能见度很差，什麽都看不见。”

报道说，失联飞机是隶属于 一架尼泊尔塔拉航空的DHC-6 “双水獭” （Twin Otter）双发涡桨轻型飞机，塔拉航空公司一位官员称，飞机降落时间已过，仍未能联系上该航班。

有村民报告称，在喜马拉雅山脉玛那帕提山（Manapathi）山脚下的一个河口看到一架飞机起火。

尼泊尔特里布万国际机场（Tribhuvan International Airport）机场发言人表示，失联客机的情况还有待确定。大雪已使当天的搜救行动被迫取消，所有搜救直升机被召回基地。陆军正在赶往疑似坠机点路上，展开地面行动，但搜救工作仍然遇到严重阻碍。

报道指出，尼泊尔航空业近年来迅速发展，但由于培训不足和飞机维护不当，尼泊尔拥有相当差的航空安全记录。欧盟出于安全考量禁止来自尼泊尔的航班进入其领空。

此外，尼泊尔拥有世界上最高山峰，雪山林立，简易机场多设置在山区，加上天气变幻莫测，给飞行带来更多风险，即使是有经验的机师也会面对挑战。