澳洲新任总理：我们需要与太平洋岛国和最重要的盟友美国直接接触

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澳大利亚工党籍新任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）5月29日就外交和内政系列议题接受了澳大利亚天空新闻节目的专访。他在采访中表示，澳大利亚需要与太平洋地区重新接触，“这一点非常重要”。

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记者在采访一开始便问道：“安东尼·阿尔巴尼斯总理。非常感谢您的时间。我想从第一周占主导地位的问题开始，那就是你重新推动的外交活动。（澳洲新任外长）黄英贤一直在太平洋地区，她与斐济总理会面。太平洋地区领导人对你在外交政策和太平洋地区的做法有什么反应？你是否对澳大利亚能够抵制中国在该地区扩张存在的这种推动感到乐观？”

阿尔巴尼斯回答说：“（太平洋地区领导人的）反应是非常积极的。我们在选举时为太平洋地区制定了一个积极的计划，包括增加国防方面的合作，包括（建立）一所国防培训学校，增加对海上安全的支持，增加超过5亿澳元的援助，增加对气候变化的行动，包括太平洋地区应对气候变化挑战所需的基础设施。但也增加了议会访问和交流，增加了临时工人的工作计划，但也增加了专门为太平洋地区人民制定的永久移民计划。所有这些加起来就是澳大利亚与太平洋地区的重新接触。这一点非常重要。当然，这也是我在东京与拜登总统、岸田首相和莫迪总理出席的四方安全对话（Quad）领导人会议的重点之一。这对政府重新参与我们地区的外交活动是一个非常积极的开始。”

记者问：“前任外交部长提议将对太平洋地区和索罗门群岛的援助增加一倍，以试图阻止我们看到的安全交易的结果，显然，根据前政府国家安全委员会的一个消息来源，他们告诉我，之所以被否定，是因为即使我们将援助增加一倍，也不能保证中国基地不会被建造。你对这种推理有什么看法？”

阿尔巴尼斯说：“当然，这些是主权国家，我们需要尊重这一点。但与此同时，认为澳大利亚没有受到前联盟党政府首次当选时发生的大规模削减援助的影响的想法，是对证据的蔑视，这一点是存在的，也是对价值观的不参与。对于我们的太平洋岛屿邻国来说，气候变化问题是一个绝对的国家安全问题。美国和拜登政府当然也承认这是一个问题。令人惊讶的是，（前任）外交部长佩恩在外交和贸易部的支持下提交了一份文件，称这将对澳大利亚在该地区的地位产生积极的影响，而且就其本身而言，我们有责任帮助我们地区的发展。我认为，这在去年被否定的事实表明，前政府有一种自满情绪，他们已经放弃了。”

记者问：“美国国务卿安东尼·布林肯在过去几天发表了一个重要讲话，他把中国描述为主要的长期战略威胁，有点把注意力从正在进行的乌克兰冲突转移到说：看，这才是主要的游戏。但同样地，他也说，美国希望避免冲突，希望避免冷战。你同意他的评估吗？”

阿尔巴尼斯表示：“澳大利亚与我们在美国的盟友几乎是步调一致的。今年早些时候布林肯国务卿访问澳大利亚时，我与他见了面，他当然也参加了四方安全对话领导人会议，与拜登总统和美国外交政策的其他重要人物，当然包括库尔特·坎贝尔。坎贝尔是澳大利亚的一个好朋友。他们谈到了没有灾难的竞争，我们需要认识到在该地区存在战略竞争。我们需要以一种成熟的方式来处理这个问题，承认该地区的和平和安全符合我们所有人的利益，而不是谈论灾难。我认为这是一个很好的观点。这就是为什么我们真的需要与我们的太平洋岛国朋友直接接触，以及与我们最重要的盟友，当然是美国，但也包括我们的其他朋友，包括日本和印度接触的原因之一。”

记者说：“这是前总理（莫里森）给你的一个礼物，一上任就去参加（四方安全对话领导人会议）。”阿尔巴尼斯指出：“我不认为这是他当时的意图。”记者补充说：“但在国际舞台上会见美国总统、日本和印度领导人是一个很好的开端，我想，你知道，让你在世界舞台上，人们说：好吧，他在那里，他现在是总理。”

阿尔巴尼斯表示：“这是一个非常好的方式来开始政府工作。我们进行了宣誓就职，这是有史以来最早的一次，在星期一上午9点，由我带领五位部长宣誓就职。这使得黄英贤也能去担任外交部长，然后前往斐济访问。当然，我们的经济部长查默斯（Jim Chalmers）和加拉戈尔（Katy Gallagher）也开始了工作，马尔斯（Richard Marles）在周一的第一天就担任代理总理。但我们在美国、日本和印度都有伟大的朋友，如果我们要提高我们的地位，不仅仅是在本地区，而是在世界范围内，建立这些人与人之间的关系对澳大利亚非常重要。我与其他世界领导人的谈话让我非常振奋，我下一次访问将是印度尼西亚。当然，这也是澳大利亚未来的一个重要关系。”