美国超过中国成印度最大贸易伙伴

贸易伙伴

美国总统拜登（中）与印度总理莫迪、澳洲总理莫里森及日本首相菅义伟在四边（Quad）首脑峰会上 2021年9月24日

美国在2021至2022年度超过中国成为印度最大的贸易伙伴，反映了美印贸易关系的不断强化。印度的财政年度是从每年的4月1日至下年的3月31日。

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印度《金融快报》5月29日报道，据印度商务部数据，美印双边贸易2021至2022财政年度从前一年的805.1亿美元上升到1119.42亿美元。印度对美国的出口2021至2022年从一年前的516.2亿增加到761.1亿美元。同时，从美国的进口从一年前的290亿上升到433.1亿美元。印度对美国等仅有的少数几个国家享有贸易顺差。

在2021到2022年度，印度与中国的双边贸易从一年前的864亿增加到1154.2亿美元。印度2021到2022年度对中国的出口仅从一年前的211.8亿略增到212.5亿，而从中国的进口则从一年前的652.1亿暴增到941.6亿美元，贸易逆差2021至2022年度从一年前的440亿激增到729.1亿美元。

报道表示，贸易专家说，随著美印两国进一步加强经济关係，双边贸易增长趋势未来仍会持续。报道援引印度一位专家的话说，印度正在崛起成为值得信赖的贸易伙伴，而同时全球企业在减少只依赖中国获取供应商品的状况，并将经营多样化，分流到像印度等其他国家。

报道援引专家的话说，印度人口有13.9亿，是全球第三大消费市场和增长速度最快的市场经济。印度的人口红利能为美国和印度的公司在技术转让、制造、贸易及投资领域带来巨大的机遇。

印度对美国出口的主要商品包括抛光钻石、医药产品、首饰、轻油和石油、冻虾、化妆品等。印度从美国的进口主要是石油、毛坯鑽石、液化天然气、黄金、煤炭、回收品和废铁、大杏仁等。

数据还显示，中国从2013至2014年到2017至2018年度，2020至2021年度是印度的最大贸易伙伴。除了中国，阿联酋曾一度是印度的最大贸易伙伴。

在2021至2022年度，阿联酋是印度的第三大贸易伙伴，双方贸易额达到729亿美元。随后是沙特阿拉伯，428.5亿美元、伊拉克，343.3亿美元、新加坡300亿美元。