美日韩防长拟6月在新加坡香会期间举行会谈

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自东京方面消息，据多名日本政府相关人士5月28日透露，日本防卫大臣岸信夫拟出席6月在新加坡举行的香格里拉对话会，并借此机会与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）及5月上任的韩国国防部长李钟燮举行三国防长会谈。三国防长预计将就共同应对朝鲜发射弹道导弹等议题寻求加强合作。

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据共同社报导，三国防长今年2月举行了电话会谈，上一次面对面会谈是在2019年11月。三国防长原计划今年1月在美国夏威夷举行线下会谈，但受新冠变异株“奥密克戎”疫情扩散影响，改为举行电话会谈。

韩国总统尹锡悦对朝鲜可能采取较上届文在寅政府更加严厉的姿态，希望能重振停滞的韩美日合作。朝鲜今年以来已发射16次弹道导弹等，包括射程可达美国的新型洲际弹道导弹（ICBM），三国危机感增强，还有人认为朝鲜或最快在月内实施第七次核试验。奥斯汀25日与李钟燮、26日与岸信夫相继举行了电话会谈。

据《日经亚洲》报导，岸信夫、奥斯汀和李钟燮将在6月10日至6月12日举行的香格里拉对话会间隙进行会晤。韩国新任总统尹锡悦已表明有意改善与日本的关系，日本的岸田文雄政府也在探索与首尔的合作。

此前，日本外务大臣林芳正赶赴首尔出席了5月10日举行的尹锡悦总统就职典礼。美国担心东亚的安全环境，希望看到两国修好关系。此外，俄罗斯对乌克兰的入侵也加剧了人们对中国试图改变该地区现状的担忧。

不过，日韩之间恢复双边防务合作仍然面临挑战。2018年，当一艘韩国军舰据称将其火控雷达锁定在一架日本自卫队巡逻机上时，爆发了紧张局势。2019年，文在寅政府一度曾表示其将让与日本签署的《军事信息总体安全协议》情报共享协议到期，但在截止日期前几个小时又推翻了这一决定。报导指，目前双方的军事交流已经停滞。

韩联社日前曾引述韩国国防部官员的话报导称，正同有关方协调在香格里拉对话会期间举行韩美日防长会事宜。另据韩国军方人士介绍，除韩美日防长会外，韩方还正在争取同其他与会方举行双边、多边对话。