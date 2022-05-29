韩国船只竹岛周边进行水文调查 日本强烈抗议

海域纠纷

日本外务省表示，韩国调查船5月29日下午在日本岛根县竹岛（韩国称独岛）的日本专属海域进行水文调查，日本外务省认为韩国违反联合国的规定，对韩国提出强烈抗议。

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日本放送协会（NHK）报导，外务省表示，日本海上保安厅船只29日下午在竹岛周边日本专属海域巡逻时，发现韩国国立海洋调查院所属调查船“海洋2000”（Hae Yang2000）航行中有时将类似绳索物投入海中。

日本外务省询问韩国，韩国坦承调查船正在进行水文调查。

日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕打电话给韩国驻日大使馆次席公使表达强烈抗议。船越表示，韩国的调查船未经日本同意就在日本专属海域进行水文调查是违反联合国的规定，日本无法接受，韩国应立即停止调查。

对此，韩国政府向日方说明一直以来的立场。

报导说，日本海上保安厅本月初发现接受韩国国营企业委托的外国船籍海洋调查船航行在竹岛周边的日本专属海域，日本政府告知韩国政府，如果是在进行水文调查的话，日本不认可。韩国政府表示并非在进行水文调查。

日本第8管区海上保安本部表示，日本海上保安厅的巡逻船28日至29日之间发现在竹岛北方日本专属海域，韩国的海洋调查船将类似绳索的物品延伸至海中。

日本海上保安本部与相关省厅（部会）等共享资讯，并持续警戒。研判韩国的调查船在进行水文调查的可能性高。

29日下午6点40分左右，在竹岛北方约74公里处的日本专属海域，日本巡逻船以无线通话器告知韩船，日本政府不认可未经日本同意的调查行动，要求韩船立刻停止调查，但未获韩船回应。