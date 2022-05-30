韩国军方密切关注朝鲜核试验相关设施和地区

朝鲜/核武

就在传闻朝鲜即将进行核试验之际，韩国军方周一表示，韩军正基于紧密的韩美合作，密切追踪和监视朝方有关设施和地区，并保持高度戒备。韩国联合参谋本部公报室室长金俊洛当天在国防部例行记者会上就相关提问做出上述表述。

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据韩国情报部门研判，朝鲜丰溪里核试验场修复工作实际已收尾，并密切关注朝方是否在测量设备与地面控制站之间铺设电线电缆、埋回坑道等动向。这两项作业被视为核试验筹备工作的最后阶段。

在朝鲜今年以来已六次试射洲际弹道导弹级别武器的情况下，若朝方再次试射洲际导弹或实施核试验，美方可能会积极考虑在韩部署战略武器。但据悉，韩美尚未决定具体的武器种类等细节。双方可能按照朝方挑衅的性质和力度调整应对之策。韩国国防部副发言人表示，国防部方面不宜言及美方的战略武器或武器体系，也无法对有关请求和内容予以核实。但他指出，为有效应对朝鲜的核导威胁，韩美增强联合防卫力量极其重要。

另外，韩国防长李钟燮5月30日主持了防卫事业推进委员会第144次会议，审议通过了改进“爱国者”防空导弹性能的第二批采购方案等3个议案。根据决议，军方计划到2027年斥资7500亿韩元，额外采购性能更高的最新型“爱国者-3”导弹，并将“爱国者-2”导弹发射架升级为“爱国者-3”发射台。“爱国者”导弹是韩国型导弹防御系统的核心反导手段。

韩国防卫事业厅表示，增购的爱国者导弹射程、射高有进一步延伸，比现有型号拦截能力更强。朝鲜近期试射的弹道导弹可在飞行末段二次爬高突防，增购爱国者导弹将进一步更强韩国首都圈等地重要设施的防空力量。现役的“爱国者-2”发射架改造升级后，也可以发射“爱国者-3”拦截弹。

此外防卫厅还将到2030年前投入9700亿韩元研发能够快速到达战场的扫雷直升机，以补强反水雷作战力量。该直升机装备激光探雷系统、无人探灭雷系统、自主式水下航行器，无人探灭雷系统与鱼雷外观相似，由光缆连接直升机，可入水爆破水雷。会议还表决通过了到2036年投入约7200亿韩元研发“艇载电子战装备-Ⅱ项目”的基本计划案。韩军计划通过自主研发，应用最新技术升级性能，替代老旧电子战装备。